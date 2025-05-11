新教宗良十四世示警：AI是當代人類面對的重大挑戰

▲羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

天主教新任教宗良十四世10日首度對外公開談及他的教宗任期願景，並點出「人工智慧」是當代人類面對的最重大挑戰之一。他強調，教會的社會教義正扮演關鍵角色，回應這波科技革命所帶來的新挑戰。

根據《梵蒂岡新聞網》報導，良十四世（Pope Leo XIV）當天在梵蒂岡接見樞機主教時表示，選擇「良十四世」為教宗名號，是為向19世紀末在位的良十三世致敬。良十三世以發表《新事通諭》（Rerum Novarum）著稱，當時正值第一次工業革命，該通諭被視為天主教社會教義的里程碑，深刻回應勞工權益與社會不平等議題。

延續這項傳統，良十四世指出，今日人類正經歷另一場類似規模的轉變──包括新一波工業革新與人工智慧的快速發展。他表示，「在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及人工智慧（AI）領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」

除了發表談話，良十四世也在當天首次離開教廷，展開象徵意義濃厚的朝聖之旅。他前往義大利羅馬東郊的傑納薩諾（Genazzano），造訪當地著名的聖母朝聖地。

▲良十四世在已故教宗方濟各的墓前祈禱。（圖／達志影像／美聯社）



回程途中，他特地繞道拜訪已故教宗方濟各（Pope Francis）安葬於羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）的墓地。據路透社報導，教宗抵達時，有信眾在現場高喊「教宗萬歲」，他也從車內向群眾微笑揮手致意。

良十四世隨後步入聖殿，親自將一朵白色花朵輕放在方濟各墓前，並在墓前跪地默禱，場面莊嚴肅穆，展現對前任教宗的深切追思。