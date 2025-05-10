多放5天假「會怕被AI取代？」　網1關鍵突破盲點：全年無休也一樣

▲會擔心多放假就被AI取代嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」，民進黨立委郭昱晴對此坦言，有勞工擔心假放多了，「萬一被AI取代」。此話一出，掀起討論，其中就有網友在PTT上拋問，如果真的多放5天假，大家真的會擔心被AI取代嗎？

郭昱晴在臉書上提到，三讀通過後，她立刻收到來自家長與雙薪家庭的反彈聲音。她引述地方媽媽的話，說五一勞動節原本是孩子上學、夫妻稍作喘息的「小確幸時光」，擔心未來假期過多反讓生活更為困擾。甚至有勞工憂心「假放多了，萬一被AI取代」。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「老闆：休5天假不怕AI取代你嗎？怎回」為標題發文，提到如果真的可以多放5天，真的太開心了，但倘若有老闆看到新聞後，問員工多放假不怕AI取代嗎？應該要怎麼回答呢？

貼文曝光後，不少網友回應，「願意被AI取代可以再多放幾天嗎」、「AI是增加工作效率，是我工作上的祕書，怎麼取代我」、「取代我？操作的人還不是我」、「AI目前還沒辦法取代勞動力啦」、「AI也能取代老闆嘻嘻」、「最好把人都換成AI，看能撐多久」。

更有網友認為，如果AI真能取代人，老闆也不會因為員工少休假而留人，「如果AI能取代員工，老闆就直接解僱員工了，還會問你嗎」、「AI如果哪天真能取代你，老闆也不會因為你能全勤上班而繼續聘你」、「AI真的能取代你，你馬上就失業了，就算你願意全年無休也一樣好不好」、「AI如果能取代你老闆就不會請你了，放不放假根本沒關係」、「老闆要取代還等放假」、「如果可以取代5天，為何不取代365天」。