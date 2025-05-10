　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

▲▼前副總統陳建仁出席新書發表會談到台梵關係。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前副總統陳建仁出席新書發表會談到台梵關係。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

羅馬天主教會新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於本月18日舉辦就職彌撒，前副總統陳建仁今（10）日受訪表示，教宗將於16日接見代表團，我方代表團組成正由外交部、總統府積極籌劃中，一定會向教宗致上最高敬意，也期盼台梵邦誼永固，兩國一起致力於自由民主、人道救援，共同維護普世價值。

現年69歲的樞機主教羅伯．普瑞弗斯特（Robert Prevost）在當地時間8日獲選為第267任教宗，也是史上首位美國籍教宗，未來將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒。教廷也宣布，新任教宗就職彌撒將於18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳建仁篤信天主教，曾被教廷封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」與「耶路撒冷聖墓騎士」，日前也擔任總統特使，代表台灣出席教宗方濟各喪禮。陳建仁今日出席活動受訪被問及教宗就職典禮過程，他表示，新任教宗就職於5月18日，並於16日接見代表團，我方代表團組成正由外交部以及總統府積極籌劃中。

▲▼ 新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

▲新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

陳建仁指出，他相信此行一定會對教宗致上最高的敬意，也期盼台梵關係能夠更加的穩固，兩個國家一起努力對於自由民主、人道救援，共同合作來維護普世價值。

媒體追問新任教宗上任是否會對台梵關係造成影響？陳建仁表示，新教宗以往相當的內斂、寡言，所以還不太清楚他的看法，但是台梵關係一向維持蠻穩定，且台梵在普世價值的維護上也都相當重視。

陳建仁重申，相信未來台梵邦誼必定能夠永固，更重要的是藉由兩國的努力，和全世界散播自由民主、法治、人權和人道救援的重要性，台灣一樣可以幫忙全世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夏季電價快來了！　冷氣「1按鈕」省6～12%電
「不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　再發聲
台灣入列！　川普政府「20國優先談判清單」曝光
白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了
歌手羞辱鄭家純「就肉便器」！道歉文二次攻擊　她出手提告
林口養生館偷拍真相！富二代情勒小三按摩師　至少10女受害
白沙屯媽祖回鑾爆搶扛轎！灰衣男硬撞站頭籤　轎桿斷了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　發聲曝1擔憂：影響工作家庭

再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

夏季電價快來了！冷氣按「1神級按鈕」省6～12%電

多放5天假「會怕被AI取代？」　網1關鍵突破盲點：全年無休也一樣

名醫30年來「只想逃避母親節」　內幕讓人淚崩：無法彌補的遺憾

鋒面抵達「北部出現密集閃電」　連2天劇烈降雨灌到發紅

「國定假日變在野黨武器！」　鄭運鵬曝2大禁區：只好讓政府當黑臉

批綠不想還假於民「還假話愚民」！他酸：徵花式反放假理由

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

「我不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　發聲曝1擔憂：影響工作家庭

再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

夏季電價快來了！冷氣按「1神級按鈕」省6～12%電

多放5天假「會怕被AI取代？」　網1關鍵突破盲點：全年無休也一樣

名醫30年來「只想逃避母親節」　內幕讓人淚崩：無法彌補的遺憾

鋒面抵達「北部出現密集閃電」　連2天劇烈降雨灌到發紅

「國定假日變在野黨武器！」　鄭運鵬曝2大禁區：只好讓政府當黑臉

批綠不想還假於民「還假話愚民」！他酸：徵花式反放假理由

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

陸敬民／台幣升值風暴來襲　6大園區房價撐得住嗎？

媽媽的青春從未謝幕，美麗與自信在此刻妍然綻放

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

艱苦人條款三讀！中低戶免收殯葬費　張嘉郡透露無名英雄感人故事

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽　不限時活動延長至5／27

台幣、韓元領漲新興貨幣　華爾街認錯上調「亞幣」至增持

佯裝女兒感冒聲音要母匯貨款　東港警及時阻詐30萬元

新北深夜槍響！兩幫人喬賭債約輸贏　他開車衝撞反遭霰彈槍狂轟

台灣入列！　川普政府「20國優先談判清單」曝光

「還假於民」綠全反對　朱立倫點名吳思瑤吳沛憶：為何跟勞工作對？

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

生活熱門新聞

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會多崩潰

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

快訊／台北市「國家警報」響！　雷雨轟北北桃

快訊／16縣市大雨特報！下到入夜

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

快訊／大雷雨轟中部3縣市　國家警報響

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

台北一早「突然變很暗」畫面曝　網被雨吵醒

新增國定假「台積電超淡定」！網吵翻

下半年「多放3國定假」請假攻略來了！

更多熱門

相關新聞

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

事實上，良十四世過去曾經三度出訪南韓，其灑脫的性格在當地信徒心目中留下深刻印象，宛如是「鄰家大叔」般的存在。

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

教宗沒薪水？　食醫住行「梵蒂岡全包」

教宗沒薪水？　食醫住行「梵蒂岡全包」

陳建仁談新教宗就職典禮　「希望教廷邀請台灣高層」仍待雙邊協調

陳建仁談新教宗就職典禮　「希望教廷邀請台灣高層」仍待雙邊協調

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

關鍵字：

教宗陳建仁台梵關係天主教教宗就職

讀者迴響

熱門新聞

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

增5天假中小企業成苦主！他揭勞資雙輸局面

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面