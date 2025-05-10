再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

▲前副總統陳建仁出席新書發表會談到台梵關係。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

羅馬天主教會新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於本月18日舉辦就職彌撒，前副總統陳建仁今（10）日受訪表示，教宗將於16日接見代表團，我方代表團組成正由外交部、總統府積極籌劃中，一定會向教宗致上最高敬意，也期盼台梵邦誼永固，兩國一起致力於自由民主、人道救援，共同維護普世價值。

現年69歲的樞機主教羅伯．普瑞弗斯特（Robert Prevost）在當地時間8日獲選為第267任教宗，也是史上首位美國籍教宗，未來將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒。教廷也宣布，新任教宗就職彌撒將於18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳建仁篤信天主教，曾被教廷封為「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」與「耶路撒冷聖墓騎士」，日前也擔任總統特使，代表台灣出席教宗方濟各喪禮。陳建仁今日出席活動受訪被問及教宗就職典禮過程，他表示，新任教宗就職於5月18日，並於16日接見代表團，我方代表團組成正由外交部以及總統府積極籌劃中。

▲新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

陳建仁指出，他相信此行一定會對教宗致上最高的敬意，也期盼台梵關係能夠更加的穩固，兩個國家一起努力對於自由民主、人道救援，共同合作來維護普世價值。

媒體追問新任教宗上任是否會對台梵關係造成影響？陳建仁表示，新教宗以往相當的內斂、寡言，所以還不太清楚他的看法，但是台梵關係一向維持蠻穩定，且台梵在普世價值的維護上也都相當重視。

陳建仁重申，相信未來台梵邦誼必定能夠永固，更重要的是藉由兩國的努力，和全世界散播自由民主、法治、人權和人道救援的重要性，台灣一樣可以幫忙全世界。