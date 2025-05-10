教宗良十四世解釋為何取名「良」　背後竟藏AI警訊！

▲教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今（10日）在正式接見紅衣主教的公開場合中，警告人工智慧（AI）正成為人類面臨的最大威脅之一，並呼籲天主教會在保護人性尊嚴、社會正義與勞動權益方面發揮領導作用。

教宗選擇「良」作為教宗名號，不僅是向十九世紀的教宗良十三世致敬，更是有意呼應當代社會所面臨的新危機──人工智慧的發展與濫用。良十四世表示，良十三世曾在工業革命時期以1891年通諭《新事通諭》（Rerum Novarum）提出捍衛工人權益的先聲，而如今，AI 就如同現代版的工業革命，將衝擊勞工、生計與人性尊嚴。

「在我們這個時代，面對另一場工業革命，以及人工智慧帶來的深刻變化，教會必須再次成為回應這些挑戰的道德燈塔，」他說，「AI 為人性尊嚴、公義與勞動帶來前所未有的挑戰。」

這位首位出生於美國的教宗強調，人工智慧如果缺乏倫理規範與人性價值，將對社會造成長遠危害。他之所以選擇與AI議題直接連結的名字，也是為了凸顯教會未來在科技發展中的道德責任與發言權。

事實上，在他之前的教宗方濟各任內，亦曾多次公開警告人工智慧的潛在威脅，並呼籲制定一項國際條約以規範AI的發展。方濟各也在2024年的年度和平文告中強調：科技若無倫理，人性將受威脅。

▲「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。



此次教宗與紅衣主教的會議形式亦不同於傳統。良十四世不僅發表了講話，還開放紅衣主教們現場提問與回應，營造出更具開放性與參與感的交流氛圍。會後，他並一一致意每位紅衣主教，會議地點即為選舉教宗前舉行秘密會議的梵蒂岡小型會堂。

在這場科技與信仰交鋒的時代，良十四世的登場象徵著教會將以新的姿態介入人類面對人工智慧的未來。