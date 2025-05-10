　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

教宗良十四世解釋為何取名「良」　背後竟藏AI警訊！

▲▼教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話，「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。（圖／路透）

▲教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今（10日）在正式接見紅衣主教的公開場合中，警告人工智慧（AI）正成為人類面臨的最大威脅之一，並呼籲天主教會在保護人性尊嚴、社會正義與勞動權益方面發揮領導作用。

教宗選擇「良」作為教宗名號，不僅是向十九世紀的教宗良十三世致敬，更是有意呼應當代社會所面臨的新危機──人工智慧的發展與濫用。良十四世表示，良十三世曾在工業革命時期以1891年通諭《新事通諭》（Rerum Novarum）提出捍衛工人權益的先聲，而如今，AI 就如同現代版的工業革命，將衝擊勞工、生計與人性尊嚴。

「在我們這個時代，面對另一場工業革命，以及人工智慧帶來的深刻變化，教會必須再次成為回應這些挑戰的道德燈塔，」他說，「AI 為人性尊嚴、公義與勞動帶來前所未有的挑戰。」

這位首位出生於美國的教宗強調，人工智慧如果缺乏倫理規範與人性價值，將對社會造成長遠危害。他之所以選擇與AI議題直接連結的名字，也是為了凸顯教會未來在科技發展中的道德責任與發言權。

事實上，在他之前的教宗方濟各任內，亦曾多次公開警告人工智慧的潛在威脅，並呼籲制定一項國際條約以規範AI的發展。方濟各也在2024年的年度和平文告中強調：科技若無倫理，人性將受威脅。

▲▼教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話，「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。（圖／路透）

▲「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。

此次教宗與紅衣主教的會議形式亦不同於傳統。良十四世不僅發表了講話，還開放紅衣主教們現場提問與回應，營造出更具開放性與參與感的交流氛圍。會後，他並一一致意每位紅衣主教，會議地點即為選舉教宗前舉行秘密會議的梵蒂岡小型會堂。

在這場科技與信仰交鋒的時代，良十四世的登場象徵著教會將以新的姿態介入人類面對人工智慧的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小龍女遭爆偷吃人夫　過往訴苦言論被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗良十四世解釋為何取名「良」　背後竟藏AI警訊！

快訊／烏克蘭宣布將停火30天！歐4國及川普合體施壓　俄不遵守就制裁

快訊／川普宣布：印度、巴基斯坦已同意立刻全面停火

快訊／中美關稅破冰談判只維持一小時？雙方快速離場引關注

醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

死刑失敗案例曝！美囚犯遭3槍貫穿…沒擊中心臟「4分鐘才死亡」

川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

美提議助印巴調停！巴基斯坦反擊釀1死　喊話：印度停手我們就停

債務危機快爆了？美財長親揭「這時間點」會出事　籲國會快行動

男後腦杓長出12公分「惡魔角」！　醫生也傻眼：25年來第一次見

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

控訴澎恰恰仍欠債7千多萬　金主:希望國家伸援手

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

教宗良十四世解釋為何取名「良」　背後竟藏AI警訊！

快訊／烏克蘭宣布將停火30天！歐4國及川普合體施壓　俄不遵守就制裁

快訊／川普宣布：印度、巴基斯坦已同意立刻全面停火

快訊／中美關稅破冰談判只維持一小時？雙方快速離場引關注

醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

死刑失敗案例曝！美囚犯遭3槍貫穿…沒擊中心臟「4分鐘才死亡」

川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

美提議助印巴調停！巴基斯坦反擊釀1死　喊話：印度停手我們就停

債務危機快爆了？美財長親揭「這時間點」會出事　籲國會快行動

男後腦杓長出12公分「惡魔角」！　醫生也傻眼：25年來第一次見

快訊／高雄深夜火警！2人無生命跡象

73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

白沙屯媽突降臨！首度過夜鎮公所　員工激動不敢相信

香港5大特色展演！史迪奇海灘、迷你展免費看　太陽馬戲團都來了

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS...預告精緻但以高昂性能為代價

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

相關新聞

再談新任教宗　陳建仁：相信台梵邦誼永

再談新任教宗　陳建仁：相信台梵邦誼永

羅馬天主教會新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於本月18日舉辦就職彌撒，前副總統陳建仁今（10）日受訪表示，教宗將於16日接見代表團，我方代表團組成正由外交部、總統府積極籌劃中，一定會向教宗致上最高敬意，也期盼台梵邦誼永固，兩國一起致力於自由民主、人道救援，共同維護普世價值。

良十四世上任　陸遞橄欖枝：望新教宗推動中梵關係改善

良十四世上任　陸遞橄欖枝：望新教宗推動中梵關係改善

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

教宗沒薪水？　食醫住行「梵蒂岡全包」

教宗沒薪水？　食醫住行「梵蒂岡全包」

關鍵字：

教宗良十四世教宗良十四世良14世教宗良14世人工智慧

讀者迴響

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面