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生成式AI不再只是名詞！台南記者學會辦實作講座　像多一位小秘書

▲生成式AI實作講座於台南市政府東哲廳登場，現場由張瑛玿教授帶領與會者進行即席操作，體驗AI在工作場域的應用潛力。（記者林東良翻攝，下同）

▲生成式AI實作講座於台南市政府東哲廳登場，現場由張瑛玿教授帶領與會者進行即席操作，體驗AI在工作場域的應用潛力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

生成式AI正快速改變工作型態，台南市外勤記者學會10日與台南市政府新聞處攜手，於市府東哲廳舉辦一場別開生面的AI應用講座，主題為「AI來了，人也能更利害了 ～ AI小秘養成記」，吸引大批媒體與行政從業者參與體驗，與會者不約而同表示：「內容接地氣又實用，真的像多了一位智能小秘書！」

▲生成式AI實作講座於台南市政府東哲廳登場，現場由張瑛玿教授帶領與會者進行即席操作，體驗AI在工作場域的應用潛力。（記者林東良翻攝，下同）

本次講座特別邀請長榮大學大眾傳播學系助理教授張瑛玿主講，結合她參與資策會「生成式AI能力認證」的專業背景，帶領現場學員深入探索AI在新聞編輯、公文處理、資料整理及內容創作等實務場景的應用潛力。張教授更以「操作代替說教」，安排即時實作練習，讓參與者現場輸入問題、收取AI建議，過程互動熱烈，笑聲與驚呼聲此起彼落。

▲生成式AI實作講座於台南市政府東哲廳登場，現場由張瑛玿教授帶領與會者進行即席操作，體驗AI在工作場域的應用潛力。（記者林東良翻攝，下同）

「以前覺得AI太複雜，今天才知道原來輸入得好、效率就高！」現場一名資深媒體人直呼收穫滿滿，並表示未來會將AI工具納入日常工作流程中，提高撰稿與資訊查找的效率。

▲生成式AI實作講座於台南市政府東哲廳登場，現場由張瑛玿教授帶領與會者進行即席操作，體驗AI在工作場域的應用潛力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市外勤記者學會理事長姚正玉指出，生成式AI不該只是高端技術名詞，而應成為日常工作的好夥伴。透過此次講座，期盼大家掌握AI基本觀念、勇敢實作應用，提升自身數位競爭力，「讓人類更有價值，而不是被取代」。

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