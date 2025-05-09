溫馨母親節前夕　桃園、八德分局長贈送女性同仁康乃馨+小禮物

▲桃園警分局長王智民今天上午陪同警友辦事處主任杜彥儒向分局女性同仁致贈康乃馨、膠原蛋白禮盒等禮物，提前歡度母親節。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

溫馨五月母親節前夕，桃園警分局長王智民與警友辦事處杜彥儒主任今（9）日向警察媽媽與女性同仁提前賀節祝賀，將康乃馨、膠原蛋白禮盒與餅乾禮盒分贈給每位女性同仁提前歡度母親節；八德警局長王鉉仁則與警友辦事處主任劉元順在分局內舉辦感恩茶會，贈送每位警察媽媽康乃馨花束與蛋糕禮盒，感謝警察媽媽與女性同仁們在工作崗上辛勞付出，讓媽媽同仁們倍感溫暖。

▲桃園警分局長王智民母親節，贈送女性同仁康乃馨、膠原蛋白等禮物，提前歡度母親節。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王智民指出，桃園警分局中女性同仁扮演警察及母親兩個責任最重角色，須兼顧工作與家庭，蠟燭兩頭燒真的很辛勞，希望在這專屬母親節日，祝福天下所有母親都能幸福快樂，更感謝警友夥伴們，全力給予桃警團隊支持與鼓勵。

八德警分局為感謝有母親身分女性同仁，分局長王鉉仁與警友辦事處主任劉元順、副主任曾雅玲等人今天在分局內舉辦母親節感恩茶會，贈送每位警察媽媽與女性同仁康乃馨花束、蛋糕禮盒提前為警察媽媽歡度屬於她們的專屬節日。

▲八德警分局長王鉉仁與警友會成員今天贈送女性同仁康乃馨、蛋糕禮盒，提前歡度母親節。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王鉉仁表示，警察工作傳統以男性為主，近年來女性同仁人數逐年增加，八德分局現有46位女性同仁，其中身兼母職者有13人，其中8位的另一半也從事警職，因女警執勤方式及工作內容與男警無差別，同時還需擔負照護家庭及教養子女責任，辛勞程度實在難以言喻，警察工作上下班時間較不固定，分局內這8位另一半也是警職的警察媽媽，對於職場媽媽角色，除在職場努力外，與另一半家庭照顧更是考驗。

其中在防治組擔任家防官員警黃馨香說，每天下班帶著疲憊身體回家，但見到小孩天真笑容，一個溫暖擁抱、一句媽媽我愛妳，心情馬上又變得開心，雖然孩子吵吵鬧鬧會讓自己偶而忍不住生氣，但這也是最甜蜜的負擔。