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母親節黃偉哲發火鶴花「乎好」　祝福媽媽們健康快樂攏乎好

▲母親節前夕，台南市長黃偉哲親贈火鶴花，祝福媽媽們「攏乎好」，也傳達市府對母職支持與關懷。（記者林東良翻攝，下同）

▲母親節前夕，台南市長黃偉哲親贈火鶴花，祝福媽媽們「攏乎好」，也傳達市府對母職支持與關懷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節將至，台南市長黃偉哲9日親自準備象徵喜氣與祝福的火鶴花，在永華及民治市政中心分送給洽公民眾、志工與聯合服務中心同仁，提前獻上溫馨心意，祝福大家身體健康、節日快樂，市議員楊中成亦到場表達祝福，現場氣氛溫馨洋溢。

▲母親節前夕，台南市長黃偉哲親贈火鶴花，祝福媽媽們「攏乎好」，也傳達市府對母職支持與關懷。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，母親節是一年中最溫馨的節日，也提醒大家珍惜家庭與親情。從傳統家庭角色到現代多重身份，媽媽們承擔的不只是家務，更背負社會期待與工作壓力，因此市府持續推動育兒友善政策、打造更包容的工作環境，讓媽媽們能在多重角色間獲得更多支援與喘息空間。

▲母親節前夕，台南市長黃偉哲親贈火鶴花，祝福媽媽們「攏乎好」，也傳達市府對母職支持與關懷。（記者林東良翻攝，下同）

「火鶴花的台語意思就是『乎好』，希望這個母親節『啥米攏乎好』！」黃偉哲笑說，母親總是無私守護家庭、默默付出，他也呼籲大家在這個特別的節日裡，好好感謝身邊的母親，讓媽媽多一點時間為自己圓夢、實現自我。

▲母親節前夕，台南市長黃偉哲親贈火鶴花，祝福媽媽們「攏乎好」，也傳達市府對母職支持與關懷。（記者林東良翻攝，下同）

台南市祕書處補充指出，台南是台灣火鶴花的最大生產地，全市約有53公頃種植面積，其中六甲就佔20公頃，居全台之冠。火鶴花花語象徵「燃燒的心、熱情、關懷與祝福」，除了表達對母親的感謝，也支持在地農民的辛勤耕耘，讓溫馨與希望在節日前夕遍地開花。

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