　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男手機偷拍裙底風光被抓包　竟喊：享受做壞事心跳加速感覺

▲桃園市吳姓男子去年4月間在中壢區某銀行旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，卻趁短裙女領錢之際，以手機偷拍裙底風光被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市吳姓男子去年4月間在中壢區某銀行旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，卻趁短裙女領錢之際，以手機偷拍裙底風光被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年4月在中壢區某金融機構旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，見短裙女正在領錢，以手機偷拍女子裙底風光，被女子察覺當場報警；桃園地院審理時，被告吳男坦承有偷拍動作但未拍照，辯稱「只是享受做壞事心跳加速感覺」等語，法官查出被告曾有偷拍前科，5年內再犯屬累犯，審結依無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，吳男與成年女子並不相識，去年4月9日上午9時17分許，在中壢區某金融機構之自動櫃員機前，見女子穿著短裙正在領錢，吳男竟持手機，在未經女子同意下，以手機偷拍女子裙底風光3次，但因故未攝錄到照片而未遂，女子回頭驚覺吳男以手機偷拍裙底後，氣得立即打電話報警處理；桃檢複訊後依妨害性隱私及不實性影像罪案件起訴。

桃園地院審理時，被告吳男坦承有持手機並開啟鏡頭，放置在女子裙底下方等情，惟否認有何未經他人同意，無故攝錄他人性影像未遂犯行，辯稱，「沒有要拍意思，打開相機對著女子裙底是為了逼真、模擬情境，假裝在偷拍，沒有按拍照鍵，過程中有打開手電筒，只是享受做壞事心跳加速的感覺」等語。

法院勘驗警方提供現場監視畫面，被告係先至女子身後之自動櫃員機，開啟其手機鏡頭照相功能，隨後左右張望，迅速將行動電話以背面朝上之方式伸進女子雙腿中間裙底，過程中仍有持續觸控其行動電話之行為連續3次。法官還查出，被告吳男前曾因妨害秘密案件，經院方判決判處有期徒刑2月確定，並於2020年4月易科罰金執行完畢，被告受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯屬於刑法累犯之要件。

法官審酌，被告為圖一己私欲，著手攝錄告訴人裙底之性影像，衡量其否認犯行之犯後態度，迄今未與告訴人達成和解或賠償損失，被告前有涉犯妨害秘密案件之素行，審結依無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

菜刀恐嚇彩券店員「要搶錢搶刮刮樂」　醉男逃1小時落網

少年車手頭疑侵吞500萬　遭電擊、淋熱水虐死！5煞重判無期徒刑

10車不讓下場來了！2國小童舉手走行穿道被無視　警出手開罰了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了
快訊／18縣市大雨特報！　「大雷雨炸5地」防冰雹
「國定假日增4+1天」三讀通過　粉專曝表決紀錄：民進黨全體反
快訊／罰俸3月！　漂亮女檢座回應了
知名藝人闖婚禮！白吃白喝還搶捧花　她爆：大家都認識
國定假日增4天！　林佳瑋曝勞工心聲
獨／香燈腳攜兒沿路撿垃圾　感人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

修復親情助更生！基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

樋口飯糰搬家內幕曝！黃捷出手牽線媒合新店面　網讚：完美結局

金山男釣客陳屍排水溝！家人懷疑被殺害　檢解剖鑑驗曝真相

衣服帶公主屎味！網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

隨學姐到88會館卻出事！漂亮女檢座「3回應」　感謝洗刷縱放污名

2煞闖工廠「槍指頭」劫車！老闆還原超悚驚魂：被開槍不是很衰

獨／「淨」香之旅！資深香燈腳攜兒沿路撿垃圾　感人畫面曝

日籍女旅客飯店外出散步迷路　旅遊團秒增「派出所」景點

藍營罷綠死亡連署延燒！國民黨基隆主委收押　今兩區主任交保

致敬屏東向日葵媽媽　檢察長陳盈錦嘆：再也沒機會替阿母洗腳

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

修復親情助更生！基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

樋口飯糰搬家內幕曝！黃捷出手牽線媒合新店面　網讚：完美結局

金山男釣客陳屍排水溝！家人懷疑被殺害　檢解剖鑑驗曝真相

衣服帶公主屎味！網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

隨學姐到88會館卻出事！漂亮女檢座「3回應」　感謝洗刷縱放污名

2煞闖工廠「槍指頭」劫車！老闆還原超悚驚魂：被開槍不是很衰

獨／「淨」香之旅！資深香燈腳攜兒沿路撿垃圾　感人畫面曝

日籍女旅客飯店外出散步迷路　旅遊團秒增「派出所」景點

藍營罷綠死亡連署延燒！國民黨基隆主委收押　今兩區主任交保

致敬屏東向日葵媽媽　檢察長陳盈錦嘆：再也沒機會替阿母洗腳

修復親情助更生！基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

習近平坐旁邊！莫斯科紅場閱兵登場　普丁：真理站在我們這邊

精緻女孩夏日心機小物！好聞系護手霜偷偷補香不尷尬

後天母親節強碰媽祖回鑾　國道14路段易塞

張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

樋口飯糰搬家內幕曝！黃捷出手牽線媒合新店面　網讚：完美結局

巡邏攔違規竟查獲毒咖啡包！　南警逮2男驗出安毒反應

宜蘭「伯朗大道」彩繪稻田登場　熱氣球及打卡送提袋超夯

7歲兒突發高燒無法行動被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

是枝裕和《Last Scene》「全程i16 Pro拍」　4K120 fps營造夢幻感

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

社會熱門新聞

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」

漂亮女檢座王涂芝4度放行郭哲敏　獲輕判罰俸3月

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

國小女遭父亂倫又遇狼師　帶進圖書館性侵還拍片

朱亞虎尷尬認　忌妒應曉薇花集團錢

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

越籍移工丟400萬元　雇主傻：他月薪才3萬多

即／他騎YouBike鬼切　騎士頭撞地身亡

疑遭岳家輕視…抓漏工殺妻「抱4月大女兒」等警上門！

快訊／高雄警匪追逐！歹徒闖工廠「槍抵司機頭部」劫車逃逸中

更多熱門

相關新聞

妻「結拜兄妹」離家3年　夫心碎離婚

妻「結拜兄妹」離家3年　夫心碎離婚

一名人夫表示，妻子2022年間在外結識另一名男子，並與對方結拜為兄妹，夫妻倆因而發生爭執，大約3個月之後，妻子便留下祝福紙條離家出走，至今下落不明，他苦等3年無果，最終決定向桃園地院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。

少年車手頭疑侵吞500萬遭虐死！5煞重判無期

少年車手頭疑侵吞500萬遭虐死！5煞重判無期

醉女嗆警「沒女友可憐」　代價罰1.3萬

醉女嗆警「沒女友可憐」　代價罰1.3萬

騎士沒戴安全帽被攔查　丟金爐襲警GG

騎士沒戴安全帽被攔查　丟金爐襲警GG

職軍幫領包裹　下場要關5年10個月

職軍幫領包裹　下場要關5年10個月

關鍵字：

色男偷拍裙底風光享受作壞事心跳加速桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面