色男手機偷拍裙底風光被抓包　竟喊：享受做壞事心跳加速感覺

▲桃園市吳姓男子去年4月間在中壢區某銀行旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，卻趁短裙女領錢之際，以手機偷拍裙底風光被當場抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年4月在中壢區某金融機構旁自動櫃員機ATM前佯裝領錢，見短裙女正在領錢，以手機偷拍女子裙底風光，被女子察覺當場報警；桃園地院審理時，被告吳男坦承有偷拍動作但未拍照，辯稱「只是享受做壞事心跳加速感覺」等語，法官查出被告曾有偷拍前科，5年內再犯屬累犯，審結依無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，吳男與成年女子並不相識，去年4月9日上午9時17分許，在中壢區某金融機構之自動櫃員機前，見女子穿著短裙正在領錢，吳男竟持手機，在未經女子同意下，以手機偷拍女子裙底風光3次，但因故未攝錄到照片而未遂，女子回頭驚覺吳男以手機偷拍裙底後，氣得立即打電話報警處理；桃檢複訊後依妨害性隱私及不實性影像罪案件起訴。

桃園地院審理時，被告吳男坦承有持手機並開啟鏡頭，放置在女子裙底下方等情，惟否認有何未經他人同意，無故攝錄他人性影像未遂犯行，辯稱，「沒有要拍意思，打開相機對著女子裙底是為了逼真、模擬情境，假裝在偷拍，沒有按拍照鍵，過程中有打開手電筒，只是享受做壞事心跳加速的感覺」等語。

法院勘驗警方提供現場監視畫面，被告係先至女子身後之自動櫃員機，開啟其手機鏡頭照相功能，隨後左右張望，迅速將行動電話以背面朝上之方式伸進女子雙腿中間裙底，過程中仍有持續觸控其行動電話之行為連續3次。法官還查出，被告吳男前曾因妨害秘密案件，經院方判決判處有期徒刑2月確定，並於2020年4月易科罰金執行完畢，被告受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯屬於刑法累犯之要件。

法官審酌，被告為圖一己私欲，著手攝錄告訴人裙底之性影像，衡量其否認犯行之犯後態度，迄今未與告訴人達成和解或賠償損失，被告前有涉犯妨害秘密案件之素行，審結依無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。