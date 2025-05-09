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修復親情助更生！基隆監獄母親節懇親　 收容人淚擁家人盼重生

▲基隆監獄母親節懇親。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

▲基隆監獄母親節懇親，收容人致贈母親節手工卡片給家人。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

母親節前夕，基隆監獄於5月7日及8日分別舉辦「電話懇親」與「面對面懇親」活動，共計306名收容人及108名家屬參與。活動不僅提供收容人與家人溫馨團聚的機會，更結合反詐騙、反毒宣導，強化社會安全意識。

電話懇親活動中，中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，公司秉持回饋社會的精神，免費提供通話服務，讓收容人能在佳節前夕向家人表達思念，強化家庭支持力量，激勵他們未來順利回歸社會。

▲基隆監獄母親節懇親。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

監獄特別設置藝文展示區，展出收容人親手製作的盆栽、畫作及母親節卡片比賽佳作。其中，受刑人阿偉（化名）與久未見面的子女團聚時激動落淚，並將獲獎卡片送給家人。他感慨表示，多年來無法陪伴家人，感謝親屬始終不離不棄，未來將努力改過自新。

典獄長黃正勇親自致贈基督教更生團契基隆區會提供的康乃馨給家屬，增添節日溫馨氛圍。他勉勵收容人珍惜家人的愛與信任，並強調監獄將持續推動各項處遇課程，協助收容人重塑自我，為重返社會做好準備。

▲基隆監獄母親節懇親。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

▲基隆監獄典獄長黃正勇（左3）與與中華電信基隆營運處副總經理林佳儒（右4）等一行人團隊合照。

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