治平高中走過一甲子培育無數英才　張善政肯定全人教育深根桃園

▲桃園市長張善政今天出席治平中學60周年校慶時表示，感謝治平董事長吳慶堂深耕桃園教育，培育無數優秀人才。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市治平中學今天舉辦60周年校慶活動，市長張善政應邀出席時表示，感謝董事長吳慶堂用心創辦治平高中、啟英高中及康寧大學，深耕桃園教育、培育無數優秀人才。其中治平高中兼顧普通科、技職科與體育發展，讓學生獲得全面成長，是全人教育典範，期勉在校學生珍惜求學時光、善用資源，為未來人生奠定堅實基礎。

▲桃園市長張善政今天出席治平中學60周年校慶時與董事長吳慶堂頒獎給優秀在校生獎項。（圖／市府新聞處提供）

張善政致詞時指出，位於桃園市楊梅區的治平中學，創立於民國54年，走過一甲子歲月，培育許多優秀校友考取國內頂尖大學，令人欣慰與驕傲，從地方到中央政壇，包括市議員李家興、陳韋曄、前國防部副部長蒲澤春上將、空軍上將張哲平等優秀將領、前楊梅市長彭聖富等，皆是治平高中培育出的傑出人物，為國家與桃園做出卓越貢獻。

▲治平中學董事長吳慶堂在校慶上致詞感謝歷任校長、教師、家長會與校友的辛勤付出，共同成就今日的治平高中。（圖／市府新聞處提供）

治平高中董事長吳慶說，能親身見證學校60週年校慶，深感榮幸與感動，尤其看到學生們優異表現，更倍感驕傲。感謝歷任校長、教師、家長會與校友的辛勤付出，共同成就今日的治平高中，並承諾未來將持續支持學校發展，照顧每一位師生。

教育局表示，治平高中長年秉持適性揚才的教育理念，在升學、技職與體育領域皆表現卓越，近7年來，共有44位學生錄取醫學系、43位錄取臺灣大學，並連續多年於全國技藝競賽中勇奪金手獎與團體獎，展現全方位教育成果。

▲桃園市長張善政今天出席治平中學60周年校慶時，與董事長長吳慶堂頒獎給傑出校友。（圖／市府新聞處提供）

治平高中校長王淑燕強調，治平高中今年高三學生馬均翰錄取國防大學牙醫學系，技職繁星則有電機三年級學生吳帛軒錄取台灣科技大學電機系，另有6位同學錄取台北商業大學等國立科大，升學成績相當亮眼，特別是時尚科更在全國學生技藝競賽中拿下美顏職種團體成績全國第三、桃園第一的佳績。今年校慶是對過去六十載辦學成果的禮讚，更是邁向未來新里程的起點，尤其在治平高中董事長吳慶堂先生與媽咪王美只女士領航下，校方未來將持續深化全人教育，秉承「薪傳六十、卓越治平；優質治平、超越巔峰」精神，攜手老、中、青三代校友，再創下一個輝煌甲子。