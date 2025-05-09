後天母親節強碰媽祖回鑾　國道14路段易塞

▲高公局科長蔡明哲(左)、副局長彭煥儒(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

後天是母親節，高公局預估明後天有短途旅遊車次，國道交通量約110百萬車公里，兩天假期國道有14處易塞路段，由於5月11日強碰白沙屯媽祖回鑾日，不過高公局預判對國道影響不大，但國3中部車流會稍多一些。

高公局表示，依過往經驗，母親節假期因聚餐活動較多，致短途旅次增加，部分國道瓶頸路段易有壅塞情形，如周六上午南向宜蘭、桃園、新竹、彰化、南投及北向大華系統路段，以及周日下午北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園與宜蘭等路段，均可能出現車多壅塞現象。

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▲母親節國道有14處易塞路段。（圖／高公局提供）

高公局科長蔡明哲表示，母親節當天預估國道交通量約有110百萬車公里，短途旅次會增加，因應母親節假期國道交通需求，5月11日周日下午3時至晚間8時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，並將視路況實施匝道儀控及機動開放路肩等措施，國道暫停施工。

高公局副局長彭煥儒則表示，5月11日母親節當天下午預估國3中部路段車流會多一些，因為是媽祖進香最後一天，不過預判對國道影響不大，對台1線和台61線影響會密切觀察。