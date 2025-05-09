　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

▲國民黨台南市議員蔡宗豪母親節前夕推動「三大守護女性政策」，包括疫苗補助、夜託擴增與運動免費，盼打造最挺女性的城市。（蔡宗豪服務處提供）

▲國民黨台南市議員蔡宗豪母親節前夕推動「三大守護女性政策」，包括疫苗補助、夜託擴增與運動免費，盼打造最挺女性的城市。（蔡宗豪服務處提供）

記者林東良／台南報導

母親節將至，國民黨台南市議員蔡宗豪，以實際行動向全市女性致敬，宣佈推動「三大守護女性政策」，從健康、育兒到身心喘息全方位照顧，送出最暖心的節日大禮。

蔡宗豪提案全額補助女性接種HPV疫苗、擴增夜間託育空間、以及每年五月女性可免費使用國民運動中心，盼市府積極規劃，讓母親節不只是送花，而是送上真正撐住生活的制度改革。

蔡宗豪指出，女性在家庭與社會中長年扮演關鍵角色，從年輕女孩、職場媽媽到照顧者，階段不同但壓力相同。他認為政府應給予實質支持，因此在母親節前夕拋出三大政策建議，盼市府與中央共同推動。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪母親節前夕推動「三大守護女性政策」，包括疫苗補助、夜託擴增與運動免費，盼打造最挺女性的城市。（蔡宗豪服務處提供）

其中首項政策，針對女性健康權益，蔡宗豪建議以限額申請方式，全額補助45歲以下、子宮頸抹片異常或HPV篩檢陽性的女性接種HPV疫苗。他指出，疫苗一劑動輒數千元、三劑更是負擔，許多經濟剛起步的女性難以負擔完整療程。根據國健署資料，台南市子宮頸癌五年相對存活率在六都中排名倒數第二，顯示後續照護仍有改善空間。他呼籲市府主動與中央合作，建構全民HPV防護網，落實預防醫學不再是少數人的特權。

第二項政策主打託育支援，蔡宗豪指出，許多職業媽媽從事輪班或非典型工作，白天有補助、晚上卻無處可託，常陷入「顧小孩就不能工作」的困境。他提案擴增夜間託育空間，可從公託、社區據點或非營利機構著手，提供晚間時段的照顧選項。他強調：「育兒不只是家庭責任，更是社會責任，政策不能只照顧朝九晚五的爸媽。」

▲國民黨台南市議員蔡宗豪母親節前夕推動「三大守護女性政策」，包括疫苗補助、夜託擴增與運動免費，盼打造最挺女性的城市。（蔡宗豪服務處提供）

第三項則聚焦女性身心喘息權，蔡宗豪提議每年五月訂為「女性感恩月」，凡女性憑身分證即可免費使用台南市國民運動中心。他說女性長期肩負家庭與工作壓力，常忽略自我健康，運動是平衡情緒與身體的重要途徑，市府應提供誘因與資源，讓她們有機會為自己留下一口氣喘息的空間。

蔡宗豪強調，這三項政策並非節日口號，而是對女性日常壓力的真切回應。他承諾將透過議會質詢與持續關注，推動政策落實，打造台南成為「最挺女性的城市」，用制度送上每位女性都能感受到的母親節祝福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國小女遭父亂倫！　告訴班導「反被性侵」
飆37.6度！中南部成「紅番薯」　6縣市高溫警示
被岳家瞧不起！抓漏工狠殺小12歲妻　老丈人泛淚認屍
快訊／高雄「槍抵頭」劫車！　2嫌雙雙落網
快訊／全國放假4+1！　立院三讀
快訊／台積電4月營收3495億　再創歷史單月新高！
快訊／台積電噴漲！　台股收盤大漲371點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

國民黨青年出身！基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

民眾黨金門處「迎城隍」人事交棒　楊霈璿接棒持續深耕在地

有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

京城銀三方簽署員工安置計畫　台南勞工局見證保障勞工選擇權

石綿能致癌！花蓮推出免費拆除清運　申請受理至11 ／30止

自小客與機車路口行車糾紛被po網　屏東警方回應了

花蓮震災中繼屋動土！　紅十字會捐2千8百萬為災民重建未來

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練　模擬強化防災韌性

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

國民黨青年出身！基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

民眾黨金門處「迎城隍」人事交棒　楊霈璿接棒持續深耕在地

有愛再進化！基隆整合資源力挺家庭　教育專線即刻支援

京城銀三方簽署員工安置計畫　台南勞工局見證保障勞工選擇權

石綿能致癌！花蓮推出免費拆除清運　申請受理至11 ／30止

自小客與機車路口行車糾紛被po網　屏東警方回應了

花蓮震災中繼屋動土！　紅十字會捐2千8百萬為災民重建未來

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練　模擬強化防災韌性

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

「女戰狼」華春瑩發聲了：中國對處理美國貿易問題「充滿信心」

花蓮5年29起鋰電火災！行動電源佔最多　消防局曝3大危險訊號

日遊客九份摔落5米陡坡！瑞芳警飆日語安撫　聯手消防成功救人

鯨彩暑假！洄瀾港夏令營帶親子遊賞國際商港　登船尋鯨豚

OpenAI「強化微調」功能上線　o4-mini模型率先支援全新訓練方式

高雄警匪追逐2hrs！劫車雙煞「槍抵頭」　赤腳遭逮狼狽畫面曝

全台13家農漁會合資　首家專辦農村遊程旅行社成立

國民黨涉偽造罷免連署多人認罪　綠：國民黨違法作亂還攻擊司法

飆37.6度！中南部熱成紅番薯　6縣市「高溫警示」

車掌小姐轉戰AV界！神級女優村上悠華首次來台　豪語放話：我要當第一名

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

地方熱門新聞

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

違者重罰！　喬裝購菸測試5月啟動

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

崑大視訊系動畫《BAiT-侵略者》奪創意數位影片獎

北榮桃園分院慶護師節　方麗珍榮退獲祝福

「朱振南書藝展」倒數　桃園知名建設同仁參展

強震來襲怎避難？台南中西區推防災演練

桃園首創噪音管制新制　52個社區禁這些活動

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練

京城銀三方簽署員工安置計畫台南勞工局見證

石綿致癌　花蓮推出免費拆除清運快把握

更多熱門

相關新聞

屏東縣警察局長　贈同仁不鏽鋼咖啡杯「勿忘母恩」

屏東縣警察局長　贈同仁不鏽鋼咖啡杯「勿忘母恩」

溫馨的母親節到來，屏東縣政府警察局局長戴台㨗特別向所有默默支持警察工作的偉大母親，致上最誠摯的感謝與敬意，致贈每位同仁一只不鏽鋼咖啡杯，也提醒同仁勿忘母恩，及時行孝。

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

國民黨桃園區市場送康乃馨　攤商熱情回應

三興國小母親節跳蚤市場盈餘助弱勢團體

三興國小母親節跳蚤市場盈餘助弱勢團體

台南教育局長贈火鶴花母親節送暖全台媽媽

台南教育局長贈火鶴花母親節送暖全台媽媽

國民黨嘉義市黨部邀婦女團體共賞電影

國民黨嘉義市黨部邀婦女團體共賞電影

關鍵字：

母親節蔡宗豪政策送暖

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面