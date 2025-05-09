母親節不只送花！　蔡宗豪推三大政策送暖女性

▲國民黨台南市議員蔡宗豪母親節前夕推動「三大守護女性政策」，包括疫苗補助、夜託擴增與運動免費，盼打造最挺女性的城市。（蔡宗豪服務處提供）

記者林東良／台南報導

母親節將至，國民黨台南市議員蔡宗豪，以實際行動向全市女性致敬，宣佈推動「三大守護女性政策」，從健康、育兒到身心喘息全方位照顧，送出最暖心的節日大禮。

蔡宗豪提案全額補助女性接種HPV疫苗、擴增夜間託育空間、以及每年五月女性可免費使用國民運動中心，盼市府積極規劃，讓母親節不只是送花，而是送上真正撐住生活的制度改革。

蔡宗豪指出，女性在家庭與社會中長年扮演關鍵角色，從年輕女孩、職場媽媽到照顧者，階段不同但壓力相同。他認為政府應給予實質支持，因此在母親節前夕拋出三大政策建議，盼市府與中央共同推動。

其中首項政策，針對女性健康權益，蔡宗豪建議以限額申請方式，全額補助45歲以下、子宮頸抹片異常或HPV篩檢陽性的女性接種HPV疫苗。他指出，疫苗一劑動輒數千元、三劑更是負擔，許多經濟剛起步的女性難以負擔完整療程。根據國健署資料，台南市子宮頸癌五年相對存活率在六都中排名倒數第二，顯示後續照護仍有改善空間。他呼籲市府主動與中央合作，建構全民HPV防護網，落實預防醫學不再是少數人的特權。

第二項政策主打託育支援，蔡宗豪指出，許多職業媽媽從事輪班或非典型工作，白天有補助、晚上卻無處可託，常陷入「顧小孩就不能工作」的困境。他提案擴增夜間託育空間，可從公託、社區據點或非營利機構著手，提供晚間時段的照顧選項。他強調：「育兒不只是家庭責任，更是社會責任，政策不能只照顧朝九晚五的爸媽。」

第三項則聚焦女性身心喘息權，蔡宗豪提議每年五月訂為「女性感恩月」，凡女性憑身分證即可免費使用台南市國民運動中心。他說女性長期肩負家庭與工作壓力，常忽略自我健康，運動是平衡情緒與身體的重要途徑，市府應提供誘因與資源，讓她們有機會為自己留下一口氣喘息的空間。

蔡宗豪強調，這三項政策並非節日口號，而是對女性日常壓力的真切回應。他承諾將透過議會質詢與持續關注，推動政策落實，打造台南成為「最挺女性的城市」，用制度送上每位女性都能感受到的母親節祝福。