川普關稅壓力爆表　中國企業撐不住！分析美中談判內幕

▲川普向中國商品開徵高額關稅，外媒分析北京當局檯面下談判內幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國川普政府針對各國祭出對等關稅政策，並將中國輸美商品關稅提升至145%後，北京當局始終維持強硬態度，稱對於美國關稅措施絕對「奉陪到底」，且絕不主動要求協商。不過，北京最近卻一改過往強硬姿態，宣布將於週末派出國務院副總理何立峰赴瑞士日內瓦，與美方展開高層經貿會談。

外媒分析，此舉顯示中國內部對美國關稅衝擊日益感到壓力，若不儘速與美國對話，恐導致更多企業倒閉、經濟進一步惡化，並在國際貿易談判中陷入被動。

《路透社》訪問十多名中美官員、知情人士與學者，揭露北京當局態度轉變的內幕。一名不具名官員透露，美國總統川普上月初宣布新一輪對等關稅後，中國商務部長王文濤曾試圖與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）私下協商，但卻遭到美方以層級不符為由婉拒。

其實，川普曾多次要求須由中國國家主席習近平親自出面和美國展開協商，但中方顧慮習近平若主動聯繫，將產生「向美低頭」印象，且擔憂出現類似烏克蘭總統澤倫斯基遭川普戲謔的場面，因此最終未同意安排。

儘管如此，北京並未與美方完全斷絕聯繫。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，中國駐美大使館近期與川普政府頻繁接觸，中國官員也於上月底在IMF活動期間與美國財政部長班森特（John Bassent）會晤，為本次會談鋪路。

3名知悉北京內部討論的消息人士透露，雖然中方官方言論仍高調強調「中國不會跪」，但在閉門會議中，高層官員對美國關稅帶來的經濟衝擊深感焦慮。特別是在家具、玩具與紡織業等出口導向產業受創嚴重，不少企業因失去美國訂單陷入倒閉邊緣。野村控股更預估，中國恐將因貿易戰流失多達1600萬個工作機會。

此外，隨著越南、印度與日本等亞洲主要經濟體陸續與美國展開貿易協商，北京擔心若持續拖延談判，將進一步喪失戰略籌碼。因此，中方最終拍板由具有習近平親信背景的何立峰出席會談，顯示北京認真看待此次對話。

不過，也有中方官員坦言，北京對此次日內瓦會談不抱太高期待，主要目的在於釐清美方立場，尤其是川普反覆言論背後的真正政策方向。部分知情人士指出，中方可能提出購買更多美國液化天然氣與農產品，作為緩解局勢的初步善意。

至於美方近期要求TikTok分拆在美業務、中國補貼政策等敏感議題，則預料不會列入本輪會談議程。