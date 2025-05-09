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暗示課100%半導體關稅？　川普再轟晶片業被偷走「都跑去台灣」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲ 川普宣布與英國達成貿易協議時談及晶片業。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日宣布與英國達成貿易協議，在白宮橢圓形辦公室的記者會上談及晶片產業，直言歷屆總統若祭出50%至100%關稅，晶片產業根本不會出走，「大部分轉移到台灣」，似乎暗示心中盤算的進口晶片稅率，引發各界關注。

綜合CNN及《路透》，美英貿易協議內容包括英國降低美國農產品及機械設備貿易壁壘，換取以10%關稅向美國出口10萬輛汽車，低於川普向進口車徵收的25%關稅，並將鋼鐵鋁及藥品關稅歸零，細節仍有待敲定。川普及英國首相凱爾（Sir Keir Starmer）稱之為突破性協議，將英國對美商品平均關稅從5.1%降至1.8%，但美國仍保留對英國的10%基準關稅。

 

川普在記者會上宣布這項協議時再度強調關稅的益處，「我們正用關稅為自己謀取利益。我們在2到3個月內獲得近10兆投資，過去的美國政府一年連1兆都拿不到，而我們在2個月內獲得10兆，這很不可思議，而這都和晶片、汽車有關」。

川普說道，「過去我們和英特爾（Intel）生產晶片，我們曾經獨占晶片市場，所有晶片都在這裡生產，但經過這些年，因為幾任總統不知道自己在幹麼，他們放任那些生意被偷走，大部分轉移到台灣」。

他直言，「如果我們當時說『沒關係，想搬去台灣很好，但想再把晶片賣回美國的話，我們要收50%到100%關稅』，那他們根本不會離開，但當時坐在白宮的人不懂，很遺憾。但這些企業會回來，因為我現在這麼說了，雖然晚了大概40年，但他們正在回來」。

川普向媒體說道，「如你們所知，世界上最大的晶片製造商（台積電）將投資3千億，另一家會投資5千億，和蘋果一樣，還有另一家是2千億」，因此「美國將在晶片市場奪回可觀的市占率」。

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