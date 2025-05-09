川普對英電影課稅100%　只豁免007！為報恩史恩康納萊

▲川普（右）和史恩康納萊（左）是老朋友。（圖／翻攝X@stillgray）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）日前宣稱，將對「非美國製作的電影」課徵高達100%的進口關稅，即便與美方已達成貿易協議的英國也無法倖免。不過，川普在週四（8日）白宮記者會上親自「開綠燈」，表示《007》系列電影可以豁免，因為第一代龐德、已故蘇格蘭傳奇影星史恩康納萊（Sean Connery）是他的老朋友，更透露康納萊當年兩肋插刀，出面幫他解決蘇格蘭高爾夫球場開發案的往事。

川普週四在白宮橢圓辦公室表示，他與英國首相施凱爾（Keir Starmer）已達成經貿協議，英國出口的鋼鐵與汽車等商品將可免除美方關稅，不過他強調，針對電影的關稅仍在考慮中，將另行討論。川普不滿說：「我們正在針對電影加關稅，因為很多製片人雖然住在美國、拿美國的錢，卻選擇在其他國家拍攝。我們要想辦法把他們大規模帶回來。」

接著川普話鋒一轉，談起與初代007的交情說：「不過詹姆士龐德沒什麼好擔心的，而且你知道嗎？史恩康納萊是我朋友。當年我在蘇格蘭亞伯丁推動高爾夫球場開發卡關，他幫了大忙，他說：『就讓這傢伙蓋他的高爾夫球場吧！』我那時已經卡了4年，根本動不了……他真的是個了不起的人。」

根據《Variety》報導，川普的關稅言論與「龐德豁免論」在全球影劇產業引發熱議，白宮隨即出面澄清，目前尚未針對電影進口稅做出最終決策，一切仍在研議階段。白宮發言人表示：「政府正在探索所有選項，以落實川普總統的指示，在保障國家與經濟安全的同時，也要讓好萊塢再次偉大。」

事實上，《007》系列正進入新篇章。Amazon旗下的米高梅影業已宣布，下一部《007》電影將由重量級製片人艾咪帕斯卡（Amy Pascal）與大衛海曼（David Heyman）共同打造，目前已在倫敦啟動製作計畫。Amazon高層表示，他們將在尊重經典角色傳統的基礎上，為全球觀眾帶來耳目一新的章節。



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