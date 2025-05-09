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7歲兒突發高燒無法行動被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲女因為TikTok影片，意外幫助找出兒子真正病因。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名母親聲稱，7歲兒子突然出現發高燒與行動不便等症狀，然而去看了醫生後卻被告知得流感，她想起曾在TikTok上曾看到類似案例，特別讓孩子做血液檢查，因此救了兒子一命。

當地媒體報導，居住在鳳凰城的7歲男童尼古拉斯(Nicholas McCollum)原本很有活力，然而上周健康卻突然出現狀況。母親珍妮佛(Jennifer McCollum)表示，「他發燒大約華氏103至104度（約攝氏39至40度），早上突然說他無法走路」。

珍妮佛焦急帶兒子到急診室就醫，醫生診斷是B型流感病毒，就在他們即將出院回家時，她突然想起之前曾在TikTok上看到的案例，孩子若是出現嚴重肌肉疼痛或是尿液顏色變深這些情況，應該讓孩子接受CK（Creatine kinase，肌酸激酶）血液檢查。

珍妮佛表示，「醫生聽到我要為兒子做CK檢查時都覺得很奇怪，因為這種病通常發生在運動員或健身者身上」，然而檢測結果顯示兒子得了橫紋肌溶解症。

橫紋肌溶解症是人體橫紋肌細胞壞死所造成的疾病，會向血液中釋放毒素，如果毒素太高，可能導致腎衰竭，通常症狀為肌肉無力或僵硬、疼痛，與尿液顏色變化。尼古拉斯在接受治療後情況好轉，已經出院回到家中。

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