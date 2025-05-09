被問來自中國？　她秒回Taiwan「老闆反應超真實」：我也笑出來

▲胡采蘋說，她在旅途中還沒遇到不知道台灣的人。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

財經網美胡采蘋常在臉書分析時事、分享生活。她昨日發文透露，她和好友在旅遊景點購物時，「老闆問我們是from China嗎？」於是她馬上說，「Taiwan! No China!」而老闆後續的反應，也讓她覺得有點好笑，同時開心大家的努力就是很成功。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她中午和朋友在旅遊景點買東西，結果「老闆問我們是from China嗎？」於是她馬上說，「Taiwan! No China!」老闆聽聞後則趕緊道歉，說「Sorry sorry」，讓一旁的義大利白人情侶笑了出來。

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胡采蘋說，在旅途中，還沒有遇到不知道台灣的人，「還有一些路人會說Electronic Island，很明顯台灣電子業強到世界。」接著她也透露，之前她排隊買票時，旁邊正好站著中國旅客，結果賣票的人居然說，「我希望你們不要打起來」。

胡采蘋接著又分享，昨天有幾個韓國男生從她和朋友身邊經過，結果對方就說Taiwan。但胡采蘋根本沒有跟韓國男生講話，沒想到對方「竟然能認得出來，應該是其中有會中文的人，而且能聽得出腔調」。

最後胡采蘋也說，「我們國家現在真的比較像是全世界的common sense了」，大部分的人都知道台灣跟中國的關係不是很好，所以誤認的人都會自己「Sorry sorry」，「很開心我們的努力就是很成功，希望以後的台灣人都能以我們這一代人為榮，就是我們讓全世界熟悉台灣的」。