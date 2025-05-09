與媽祖約定！70歲阿嬤「肌肉萎縮仍堅持進香」　彎腰推輪椅走2天

▲阿嬤一步一步跟著隊伍走。（圖／翻攝自YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」）



記者施怡妏／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖目前展開10天9夜徒步進香行程，進香路程上總會有各種小彩蛋故事，「白沙屯媽祖網路電視台」貼出一段令人動容的影片，有位70歲的阿嬤，即使肌肉萎縮，走路必須彎著腰，也堅持要跟著媽祖一起進香，推著輪椅一步一步緩慢前進，讓信徒超感動。

YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」貼出一段影片，70歲的阿嬤穿著粉紅色上衣以及花紋長褲，頭戴防曬帽，彎著腰推著輪椅，跟著進香隊伍一步一步緩慢前進，阿嬤堅毅的精神，努力跟上人群的背影讓人看了超感動。

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從影片標題可見，阿嬤似乎是因為與媽祖約定，即使肌肉萎縮，必須推著輪椅前進，也堅持要跟媽祖一起走，而且還走了2天。

影片掀起網友討論，「陳阿嬤好棒，媽祖一路陪伴您喔，祝您一路平安、健康，順順利利」、「阿嬤，加油，感謝您讓我知道，自己能跟聖母走是多幸福的事」、「信仰可以讓我們的心靈更強大，阿嬤跟勇伯的精神值得學習」、「每一年都有大大小小跟白沙屯媽祖娘娘的約定，精神真的令人感動，加油！白沙屯媽祖都有看到」、「虔誠的人有福氣」、「信仰能讓內心強大，我佩服阿嬤」。