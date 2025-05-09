　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

▲▼頭旗車又被海放！白沙屯媽駐駕「溪湖糖廠」創下兩個第一次。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲信徒笑呼媽祖今年一直海放頭旗車。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香路程上，總會有各種小彩蛋故事，其中頭旗車常常被媽祖海放，引發眾人熱論。就有網友打趣笑呼，今年媽祖對頭旗感覺很有意見，前天兩組人馬隔著一座山，分別在彰化和南投，今天兩隊隔著一條大肚溪，不禁好奇求大師解惑。

有網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」開玩笑表示，今年白沙屯媽祖「真的對頭旗很有意見」，「前天隔著一座山…一個在彰化縣、一個在南投縣…今天竟然二個隊伍隔著大肚溪…左岸右岸。」忍不住好奇，「這是什麼情形？求大師解惑…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

▲兩個隊伍隔著一條大肚溪。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

看到貼文後，不少網友也笑了，「媽祖說：高速公路橋下比較涼啦，讓香燈腳們可以躲一些太陽啦」、「我都捏把冷汗了」、「希望可以出個頭旗被海放的路線顏色」、「我今日也是看到如此情形，心想頭旗車又要頭大了」、「不能說、不好說，只能說辛苦頭旗了。」

不過，就有網友紛紛猜測媽祖背後用心，「換個心境，媽祖婆怕一路上的人潮洶湧，所以繞過頭旗分散人車部分」、「32萬香客人潮分流，減少塞車，媽祖用心良苦的分流賜福，頭旗組也習慣了」、「不要擔心頭旗香擔組，晚上媽祖駐駕就會集合在媽祖神轎旁了，頭旗香擔幫忙媽祖娘巡視民情」、「媽祖：我沒辦法去的地方，交給你們了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次
怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不
冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍
快訊／少了柯瑞　勇士G2被打爆慘輸
印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　專家評巴空軍「強悍」優勢
女大生產死胎嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」
漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　輕判罰俸3月約40萬
2歲童「躲UNIQLO外套展示架」便便　爸道歉：有屎味請聯絡
誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

2歲童「躲進UNIQLO外套展示架」便便　爸爸大力稱讚被罵翻

冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍

賴品妤嗆奴才　網翻出競選看板「自稱雲豹小公主」狠打臉

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

台鐵電車線垂落搶修到今晨　汐止=七堵通勤列車大誤點

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

2歲童「躲進UNIQLO外套展示架」便便　爸爸大力稱讚被罵翻

冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍

賴品妤嗆奴才　網翻出競選看板「自稱雲豹小公主」狠打臉

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

台鐵電車線垂落搶修到今晨　汐止=七堵通勤列車大誤點

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛赴殯儀館　衝遺體旁喊：鬼遮眼

以為自己叫「小愛同學」　小嬰兒聽到呼喚秒回應超Q

來場博物館裏的體驗派對！　大溪木博館十週年館慶5／17登場

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

生活熱門新聞

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

UNIQLO西門店驚傳關閉　最後營業日曝

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

呂秋遠爆私生子　法學院長：不是私事

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

睽違41年！　白沙屯媽祖進入彰化和美

3縣市高溫　雷雨打擾母親節

清大師出作業做大罷免　學生向教育部陳情

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

更多熱門

相關新聞

頭旗首度被跨縣市海放　媽祖心意曝光了

頭旗首度被跨縣市海放　媽祖心意曝光了

白沙屯媽祖鑾轎今日清晨5點從彰化市起駕。眾人原以為鑾轎將循往例沿台一線中山路前行，跨越大度橋進入台中烏日，不料神轎卻突然轉向，改走海線濱海路，在伸港哪吒行館停駐30分鐘，其行蹤飄忽難測，連負責開路的頭旗車再度「海放」，被迫在台中市龍井區苦苦等待，而媽祖轉向海線後，信眾也終於知道姐的的心意了！

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」

正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」

白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

獨／白沙媽有「隱藏護理組」！熱血護理師一走8年

獨／白沙媽有「隱藏護理組」！熱血護理師一走8年

關鍵字：

媽祖白沙屯進香頭旗香燈腳信徒

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面