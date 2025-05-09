頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

▲信徒笑呼媽祖今年一直海放頭旗車。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



記者鄺郁庭／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香路程上，總會有各種小彩蛋故事，其中頭旗車常常被媽祖海放，引發眾人熱論。就有網友打趣笑呼，今年媽祖對頭旗感覺很有意見，前天兩組人馬隔著一座山，分別在彰化和南投，今天兩隊隔著一條大肚溪，不禁好奇求大師解惑。

有網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」開玩笑表示，今年白沙屯媽祖「真的對頭旗很有意見」，「前天隔著一座山…一個在彰化縣、一個在南投縣…今天竟然二個隊伍隔著大肚溪…左岸右岸。」忍不住好奇，「這是什麼情形？求大師解惑…」

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▲兩個隊伍隔著一條大肚溪。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）



看到貼文後，不少網友也笑了，「媽祖說：高速公路橋下比較涼啦，讓香燈腳們可以躲一些太陽啦」、「我都捏把冷汗了」、「希望可以出個頭旗被海放的路線顏色」、「我今日也是看到如此情形，心想頭旗車又要頭大了」、「不能說、不好說，只能說辛苦頭旗了。」

不過，就有網友紛紛猜測媽祖背後用心，「換個心境，媽祖婆怕一路上的人潮洶湧，所以繞過頭旗分散人車部分」、「32萬香客人潮分流，減少塞車，媽祖用心良苦的分流賜福，頭旗組也習慣了」、「不要擔心頭旗香擔組，晚上媽祖駐駕就會集合在媽祖神轎旁了，頭旗香擔幫忙媽祖娘巡視民情」、「媽祖：我沒辦法去的地方，交給你們了。」