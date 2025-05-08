正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」　白沙媽遇香燈腳轉頭了

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜行程，今（8日）來到第7天，一早連停3間學校後，中午停駕私立正德高中，下午2點起駕後，校內的大小朋友在操場排隊鑽轎腳，首次體驗的高三生興奮表示，是個很有趣的經驗，也順帶祈求未來大學生活順利！

▲白沙屯媽祖停駕正德高中，學生們操場排隊鑽轎腳。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



上午11點42分，白沙媽在上課時間，選擇停駕於仍在上課時間的正德高中，讓校方跟學生都驚喜不已，紛紛出來迎接，而校園內頓時湧入大批香燈腳，讓校園宛如變成熱鬧的校慶。

下午1點半時，正德國小、國中、高中生們紛紛走出教室，在炎熱的天氣下按照指示在操場排隊鑽轎腳，後面則接著同樣想鑽轎腳的香燈腳們，人龍排了一大圈操場、約400公尺。

2點起駕後，白沙媽像是聽見了學生們的期待，往學生方向移動，但在學生全數鑽完後便轉頭，往校門口走去，讓不少香燈腳們大失所望。

而不僅高一生笑說很興奮，黃姓、吳姓、盧姓、王姓高三生也開心說道，中午聽聞媽祖停駕學校，相當震驚，完全沒想到媽祖會來，其中盧同學說，由於是第一次，鑽轎腳的時候有種很神奇的感覺，能夠參與其中非常開心，大家也都在心裡祈禱，未來的大學生活能夠平安順利。

▲正德高三生們聽聞媽祖停駕學校相當驚訝，也很開心可以鑽轎腳。（圖／記者黃資真攝）