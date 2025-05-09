樂勝公務員3%...南投醫院慶祝國際護師節　大手筆為護理加薪16%

▲衛福部南投醫院院長洪弘昌與護理同仁合慶護師節。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5月12日國際護理師節將屆，衛福部南投醫院除於日前舉辦系列活動，包括公開表揚表現優異及服務資深的護理師、照服員、護佐及病房書記，更為護理人員進行調薪，平均漲幅高達16%，遠優於公務人員調薪的3%，希望以實際行動激勵護理人員的士氣。

南投醫院於1日於院內表揚「優良人員」與「資深人員」頒發獎狀與獎勵金，另貼心準備禮物、慶祝蛋糕，更提供該院約320名護理人員每人2千5百元的護師節禮券及無線吸塵器，以感謝他們多年來的堅持與奉獻；院長洪弘昌親自到場頒獎，更宣布全院員工加薪，其中護理人員調薪幅度平均達16%。

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洪弘昌表示，此次護理人員的整體薪資提升，除希望能吸引更多優秀護理人員、留任目前在院的專業護理人才，也代表醫院對員工福利的付出，及對護理專業照護價值的重視；他承諾院方未來將持續推動各項激勵與成長制度，打造優質友善職場，也能確保病人照護品質及安全性。

該院護理科主任黃宣穎表示，透過護師節系列活動，期待提升護理人員的專業成就感，讓社會大眾看見南投醫院在健康促進與家庭關懷上的用心與努力，也將持續透過多元形式，強化醫療與社區的連結，實踐在地健康照護的核心精神。

南投醫院於5月陸續安排護師節系列活動，還結合母親節推出「我的超人爸爸媽媽」親子繪畫活動：邀請護理科同仁國小三年級以下子女參與創作，以畫筆描繪心中最親愛的爸爸媽媽，作品於即日起至5月底展在南投醫院藝術走廊，供來院的民眾觀賞。