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解決護理師荒！台中醫院加薪3%　台中榮總調漲2~3千元

▲護理人員調漲薪水。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲為解決護理人員人才荒，台中醫院宣布調漲薪水，護理師加薪3%。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

5月12日是國際護師節，衛生福利部台中醫院今天舉行國際護師節慶祝活動，院長黃元德表揚服務10年以上資深與績優護理人員，也當場宣布調薪、給假新制，今年起護理同仁全面調薪3%、每人月休8天以上，資訊投資超過500萬，簡化工作流程讓大家準時下班；同樣調薪留人的還有台中榮總，院長傅雲慶也宣布，5月1日起，全院護理師平均每月加薪2千至3千元，同時推動留任與進階獎勵機制。

台中醫院院長黃元德說，自己就是護理師之子，深知護理師工作家庭兩頭忙的辛苦。他回憶，小時候媽媽值夜班，爸爸不會煮飯，他們從小就自己學會按電鍋自立自強，所以他深知護理師的辛勞與護理師家庭的需求，所以他也在護師節慶祝大會中當場宣布，今年起護理同仁全面調薪3%、每人月休8天以上，資訊投資超過500萬，簡化工作流程讓大家準時下班，希望大家都能有足夠薪資與休假，也提前預祝大家護師節快樂、母親節快樂。

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投入護理工作超過14年的台中醫院護理師許芷寧，今年以「迅捷之手，堅強之心-為急診奮戰的理由」文章，分享擔任急診醫療團隊時參與急救一名到院前無生命跡象的病患30分鐘起死回生的故事，勇奪台中市護理師公會舉辦的「護理感人小故事甄選比賽」冠軍。

文中她將急診團隊拼命救人、希望搶救每一條生命的壓力與悲喜，敘說小女童牽著爸爸的手呼喚爸爸「不要睡太久」、拉著媽媽衣角不斷詢問「爸爸，一定會醒來對不對？」，急救30分鐘後一度被迫要放棄時，心電圖突然出現波動一瞬間的感動，化為文字，感動評審，勇奪護理感人故事冠軍。

▲護理人員調漲薪水。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中榮總也祭出加薪留人，護理人員調漲薪水2到3000元。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中榮總也在日前表揚166位優秀護理人員，肯定他們在臨床照護與專業服務上的卓越表現。中榮護理部指出，113年醫療服務再創高峰：門診263萬人次、住院8萬1000人次、急診7萬5000人次，手術量突破5萬3000台。

院長傅雲慶也宣布，自5月1日起，全院護理師平均每月加薪2千至3千元，同時推動留任與進階獎勵機制，每年編列經費支持進修與交流，拓展國際視野。

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