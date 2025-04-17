不是醜男！台北收租8萬「相親慘被打槍」　網嘆致命1點：根本扣分

▲友人當包租公，卻被女公務員給打槍。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「收租8萬還不夠上進嗎？」一名網友透露，34歲友人雖無業卻在台北擁有3間套房，每月收租8萬元，相親時被女公務員以「沒上進心」為由打槍。該文引發網友熱議，有人認為光靠收租無法養家；也有人毒舌指出，比起長相普通、166公分，「沒工作」才是真正硬傷，難怪被打槍。

一名網友在PTT表示，認識一位34歲友人無業，但在台北有三間套房，每月躺著就有8萬元可收租，至於外貌部分，長相普通、身高166公分、體重62公斤。

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不料最近友人來訴苦，他去相親一名女公務員慘遭打槍，理由是沒有上進心。這讓原PO感到十分訝異，「一個月收租8萬還不夠上進嗎？」

文章引發網友炸鍋討論，「沒工作，在台北只收租8萬確實不夠用」、「收租是穩定，不是上進」、「8萬自己過算滋潤，要養老婆小孩還是算了吧」、「簡單說養自己可以，供不起老婆無業啊」、「外表跟談吐問題吧」、「重點要看總財產吧，除了三間套房還有什麼？不過個人覺得長相個性更重要」、「真的覺得台女很難懂」。

也有網友毒舌坦言，外貌是考量點之外，無業更是讓人退卻，「才30多歲平常沒工作在幹嘛才是重點」、「收租8萬的確輸工作8萬的人，你沒事幹的時候...不是花錢就是出去亂搞」、「長相普+錢不算多，還敢沒工作才是重點」、「才8萬又不是80萬，還沒工作，誰不怕」、「沒工作等於沒社會化，個性方面超級扣分，沒工作就會想東想西，麻煩」、「長相跟身高是硬傷，直接無視8萬」、「沒工作整天在家根本扣分吧」。