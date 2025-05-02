台鐵調薪3%　從業人員發放危險津貼、夜點費「6月入帳」

▲台鐵員工將加薪3%。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司要加薪了，配合行政院114年3%調薪政策，台鐵公司也拍板今年6月起調整轉調人員薪資，加薪3%，今年1月到5月差額也將補發，至於公司化後的從業人員後續也將比照加薪，回溯至今年元旦起生效。此外，從業人員也將發放危險津貼、夜點費，6月入帳。

台鐵公司表示，交通部與台鐵公司積極推動員工待遇改善，行政院113年11月11日核定「國營台灣鐵路股份有限公司從業人員薪給管理要點」，台鐵公司即依資位人員標準研擬從業人員危險加給、夜點費及地域加給規定，並於次（12）月經董事會審核通過，且追溯自113年1月1日起生效，交通部昨（1）日正式完成審查核備，台鐵公司將立即啟動補發作業，預計今（114）年6月可完成發放。

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此外，台鐵也宣布，配合行政院114年3%調薪政策，台鐵公司將自114年6月起調整轉調人員薪資，並補發1月至5月差額。另從業人員調薪部分，113年12月17日經台鐵公司董事會審議通過，交通部刻正積極協助推動，待台鐵公司113年決算核定後，台鐵公司即辦理從業人員調薪作業，並追溯自114年1月1日起生效。

台鐵公司強調，將持續提升員工的福利與待遇，讓員工的努力獲得應有的肯定。

台鐵企業工會發出快訊指出，交通部於勞動節核准從業人員適用危險職務津貼、僻地加給及夜點費，工會肯定交通部初步回應訴求，但仍嚴正要求盡速解決從業人員3%加薪和津貼提升問題。現行台鐵各項津貼金額偏低，且未能全面涵蓋實質執行高風險、高強度工作同仁，與實際風險明顯不符，若未全面檢討，恐使改革流於形式，削弱政策信賴。

