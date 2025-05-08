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老公也是菁英！日本「最美女警長」華麗背景曝　住東京高級大樓

▲▼47歲日本女警官增田美希子即將赴任福井縣警察本部長。（圖／翻攝自X）

▲47歲日本女警官增田美希子即將赴任福井縣警察本部長。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本福井縣警界迎來破格的人事升遷，受到當地廣泛關注，來自東京都的47歲警官增田美希子將升遷擔任福井縣警察本部長，成為當地首位女性警察本部長，擁有女明星般的高顏值，宛如日劇真實情節上演。事實上，增田的丈夫不僅同樣是社會菁英，甚至全家住在東京的高級住宅大樓。

根據日媒《Daily新潮》，警視廳關係人士透露，來自東京都的增田美希子，2000年畢業於東京大學教養學部，並以精英身份進入警察廳任職，丈夫更是開業醫生，至於兒子也已經考完大學，全家住在東京都內的高級住宅大樓，堪稱是羨煞眾人的菁英家庭。

儘管出身不凡，增田美希子卻也願意親近眾人，即便酒量仍稱不上「酒國女英雄」，但卻也十分樂在其中，經常和下屬們喝啤酒、參加酒宴，甚至私底下還會開趴飲酒聚會，擅長和下屬們溝通、交換意見，從進入警察廳以來便在警備領域深耕。

警視廳關係人士透露，增田美希子從2020年被分配至警視廳公安部，在日本政府近年極為重視經濟安全保障政策上擔任推動工作的角色，在擔任外事第一課長時處理和俄羅斯等外國有關的情報工作，之後便以參事官的身分，靈活運用課長時所累積的知識和經驗，在各個企業之間協助有效應對產業間諜。

2022年，自從日本前首相安倍晉三遭人持槍暗殺後，警界要求全面檢討修改維安體制。警視廳透露，2023年田美希子被調派擔任警察廳警備局警備運用部警備第二課長，每當天皇與皇后出席公開活動，或是首相在外進行公開演說前，她都必須前往活動現場進行事前調查，指揮當地警方執行維安工作。

報導指出，儘管增田美希子的前途被外界看好，不過她如今仍得面臨競爭勁敵，那就是今年1月就任岡山縣警察本部長的52歲女警官工藤陽代，工藤是比增田還要早4年進入警察廳的學姊。因此，增田若想爬上警界之巔，可能得和工藤展開激烈競爭。

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