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擔憂上演「換柱」！韓執政黨選前鬧內鬨　金文洙不滿黨高層逼整合

▲▼在國民力量初選勝出的金文洙，不滿黨高層要求他立刻整合，質疑黨內計畫「換柱」。（圖／達志影像／newscom）

▲在國民力量初選勝出的金文洙，不滿黨高層要求他立刻整合，質疑黨內計畫「換柱」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓前總統尹錫悅4月遭到罷免下台後，南韓預計6月3日實施總統大選，然而現執政黨國民力量在初選結束後仍舉棋不定，黨高層甚至要求在初選勝出的金文洙在短時間內與前國務總理韓悳洙完成整合，令金文洙質疑黨高層是否早已預謀上演韓版「換柱」，史上罕見的候選人與黨高層鬧內鬨的情勢一觸即發。

在泛進步派（左派）陣營的共同民主黨結束初選、確認提名獲得最高聲量與支持率的前黨代表李在明再度為黨批戰袍參選總統時，泛保守派陣營（右派）的執政黨國民力量也於3日結束初選，由前雇用勞動部長金文洙在4人中勝出，然而代理總統兼國務總理韓悳洙卻在請辭後搶先於2日宣布以無黨籍身分參選總統，力拚3年內完成修憲。

由於韓悳洙是尹錫悅政府的國務總理，且先前也曾在盧武鉉總統時期擔任國務總理，本身擁有豐富的從政經驗。如今，國民力量等保守派陣營面臨政黨輪替的恐懼，為了共同對抗挾帶龐大聲量的李在明，黨內不少意見認為，為了避免「三腳督」的窘境，保守派陣營內應該在完成整合後，共推同一名候選人參選。

▲▼金文洙、韓悳洙7日在首爾市鐘路區某韓式餐廳會晤，不過對於整合卻始終無法達成共識。（圖／達志影像／newscom）

▲▼金文洙、韓悳洙7日在首爾市鐘路區某韓式餐廳會晤，不過對於整合卻始終無法達成共識。（圖／達志影像／newscom）

▲▼金文洙、韓悳洙7日在首爾市鐘路區某韓式餐廳會晤，不過對於整合卻始終無法達成共識。（圖／達志影像／newscom）

於是，金文洙、韓悳洙昨（7）日前往首爾市鐘路區某間韓式餐廳進行「整合會談」（韓文稱為單一化），商討究竟是由金文洙代表保守派陣營出線、還是由韓悳洙出線，不過1小時15分鐘後兩人卻仍無法達成共識。韓悳洙承諾，若黨內（國民力量）無法完成整合工作，則他將不會登記參選；至於金文洙，則是要求韓悳洙不要跳針。

金文洙今（8）日在首爾市汝矣島競選總部內緊急召開記者會，他砲轟黨中央「2天內完成與韓悳洙整合」的指令，其實是想要將他拉下台，因此要求黨高層放手，「（我）是黨內經由正當程序，在初選內勝出的候選人，然而黨內幾名高層卻想將我拉下台！現在這一連串的行為，到底是整合（保守派）候選人？還是韓版『換柱』（臨時更換提名候選人）？」

金文洙不滿，韓悳洙並未依照規定參加國民力量的初選程序。

▲▼南韓執政黨國民力量結束黨內初選，確認由金文洙參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓執政黨國民力量結束黨內初選，由金文洙勝出。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，國民力量黨高層提出時間表，要求金文洙、韓悳洙必須於8日進行電視辯論、9日進行民調後完成整合。對此，金文洙控訴黨內根本是強逼他下台，因此拒絕黨內提議，表示希望於14日電視辯論、15到16日進行民調。

國民力量非常對策委員長權寧世針對「換柱」提出想法，認為當總統候選人做出錯誤決定時，黨內必須要立刻「糾正錯誤」，暗示金文洙一旦未在11日（向中選會登記參選最後期限）前回應與韓悳洙的整合要求，則黨內仍可於11日召開全國委員會和全代會後強行「更改提名人」。

至於國民力量院內代表權性東則怒批，「（金文洙）無視黨員的命令，就只為了守住總統參選人提名的位置而召開記者會，真是令人感到心寒！」

▲▼國民力量院內代表權性東要求早日完成保守派陣營整合。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量院內代表權性東要求早日完成保守派陣營整合。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，韓悳洙今（8）日造訪南韓前總統朴正熙的故居，稱讚朴正熙是為南韓締造經濟奇蹟的偉人。針對整合工作，他向金文洙喊話，「未能實現承諾完成整合的人，根本無法愧對那些為大韓民國未來與民生經濟擔憂的人！（在昨天的談判），金文洙根本拿不出來任何提案，缺乏基本禮儀。」

韓媒《東亞日報》委託調查機構「Research & Research」於4到5日針對南韓全國1013名成人進行民調。結果顯示，當共同民主黨的李在明對上國民力量推出的金文洙，李支持率為52.7%、金則為33.9%；由李在明對上無黨籍的韓悳洙時，李支持率為52.1%、韓則為36.0%。

►韓執政黨初選出爐　金文洙勝！曾跳針喊「我是道知事」惡搞消防員
►快訊／韓悳洙宣布「參選總統」　推修憲力拚縮短總統任期

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