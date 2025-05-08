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駐韓美軍移防台灣？美前國安顧問波頓警告：台海5年內「非常危險」

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長赫格塞斯今年3月底啟程出訪亞洲前，曾向國防部幕僚發布文件，明確指出美國國防戰略重心已轉向對抗中國，要求同盟國必須承擔更多責任，暗示駐韓美軍可能將協防任務從南韓轉向台海。對此，美國白宮前國安顧問波頓認為，台海局勢在未來3年到5年會更危險，且台海局勢和南韓是「唇亡齒寒」的緊密關係。

韓媒《MBC News》今（8）日公開和波頓所進行的第二篇專訪。開頭便引述美媒《華盛頓郵報》的內容，指出美國的國防戰略已經轉變成抗衡中國，包括阻止中國侵略台灣、以此捍衛美國本土，因此遏制北韓（朝鮮）的任務就只能交給同盟的南韓。如今，美國在遠東必須遏阻中國、俄羅斯、北韓，因此在缺乏駐韓美軍的保護下，南韓將如何遏阻北韓侵略，將是必須煩惱的課題。

對此，波頓在專訪中明確提到，中國對台灣所施加的威脅力道正逐漸擴大，然而南韓的未來其實恰巧和台灣的國防安全「有著非常緊密的關聯」，不過美國總統川普卻對眼前的東亞局勢「一無所知」，而這也是最危險的問題，尤其中國對台灣的威脅在3到5年內會變得更加危險。

▲▼ 4月2日，中國人民解放軍東部戰區組織山東艦航母編隊位台灣以東海空域 。（圖／翻攝 央視）

▲中國人民解放軍制訂海上封鎖台灣的軍演計畫。（圖／翻攝央視）

報導提到，美國前中央情報局局長伯恩斯（William J. Burns）曾於2023年指出，「中國下令，在2027年以前完成武統台灣的準備工作」，也因此美國外交界將2027年視為中國侵略台灣的期限，而波頓所提到的3年到5年之危險期，正是源自於此。

波頓分析，比起在俄烏戰爭中，烏克蘭東部地區淪為戰火下的焦土，中國更希望能夠取得擁有半導體工廠等基礎建設完善的台灣，也因此比起採取數十年來未曾實施的登陸作戰，中共更希望再以某個政治藉口當掩護，並採取「海上封鎖」的形式來孤立台灣，一旦封鎖策略奏效，則中國統治台灣的只是時間問題。

波頓認為，如今中國與台灣之間的衝突，已經不再是台灣本身內部必須處理的威脅，事實上日本從很久以前就提到「台灣有事、日本有事」的概念，因此台海問題對於美國更為迫切，美國必須發展更強大的海軍戰力，且必須尋求能夠拉緊台灣、日本、南韓關係的方案。

波頓評論，台灣的未來事實上深深影響著南韓的未來。韓媒《MBC News》擔憂，一旦駐韓美軍被調派處理台海問題時，南韓可能隨時面臨北韓威脅。對此，波頓則認為，無論駐韓美軍部署在軍事緩衝區（前線）或是靠近海洋的釜山，其實北韓的威脅一直都不曾改變，重要的是如何部署、隨機應變北韓威脅。

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