北韓「將首爾轟成火海」火箭砲現蹤　首度公開實戰砲擊畫面！

The first video of the combat use of the North Korean 240-mm MLRS M-1991 in Ukraine. https://t.co/Bn2yCXJ8OT https://t.co/EE0VNY8HEm pic.twitter.com/hTXk2fmlV2 — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) May 7, 2025

記者羅翊宬／編譯

自從俄烏戰爭開戰以來，北韓（朝鮮）多次透過海運向俄羅斯提供導彈、砲彈等武器與軍事裝備，去年10月起更派遣1.5萬名精兵前往庫斯克州參與作戰。如今，烏克蘭方面的社群平台首度公開，北韓火箭砲在戰場上「開火射擊」的畫面，而該款武器更是北韓用來威脅將首爾轟成火海的武器之一。

根據韓媒《朝鮮日報》，社群平台Telegram上支持烏克蘭的帳戶「Тиск」、X上的帳戶「Special Kherson Cat」昨（7）日分享短片，內容是俄軍發射240mm火箭砲（放射砲）的影片，而內文簡介便寫道，「北韓240mm多管火箭系統M1991在烏克蘭的首次實戰使用影片」，顯示該武器首度被投入俄烏戰場進行實戰發射。

▲北韓製240mm火箭砲被運用在俄烏戰場的畫面首度被公開。（圖／翻攝自Telegram@Тиск）

儘管影片只有短短16秒鐘，但可以清楚看到北韓製的240mm多管火箭砲停靠在道路上，升起發射砲管，在僅僅1秒鐘的間隔內就能連續發射2枚砲彈，巨響聲和引起砲火的畫面非常震撼。

報導指出，北韓製的240mm多管火箭砲（放射砲）最多能達到22聯裝，其中威脅南韓首都圈的北韓常設成火箭砲就有340門，而200門就屬於240mm。南韓軍方警告，一旦南北韓爆發衝突，則北韓最短可在1個小時內透過多管火箭砲向南韓首都圈發射1萬6000發砲彈，實現「將首爾轟成火海」的目標。

▲左側為俄軍使用北韓提供的240mm多管火箭砲；右側為北韓在平壤閱兵中公開的多管火箭砲。（圖／翻攝自Telegram@Тиск）

如今，北韓用來威脅南韓的240mm多管火箭砲，便實際運用在俄烏戰場。美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，該火箭砲長期以來是北韓用來威脅砲轟首爾的核心武器之一，「由於發射時間快，因此對方更難以成功攔截」。

據悉，北韓曾於去年10月向俄羅斯派出1.1萬名精兵，由於初期受到烏克蘭無人機威脅而出現大規模傷亡，死傷士兵達4000人，因此今年初又派出3000名士兵增援。南韓聯合參謀本部認為，北韓持續向俄國提供導彈、砲兵裝備、彈藥等，至今已提供俄國170mm自走砲、240mm火箭砲等220多門，以及短程彈道飛彈（SRBM）。