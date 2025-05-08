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青森詭異地鳴「網憂地震前兆」　京都大學副教授揭可能原因

青森縣津輕地區出現神祕「地鳴」，引發市民關注，許多人憂心是否為強震前兆。（翻攝自FNN YT）

▲青森縣津輕地區出現神祕「地鳴」，引發市民關注，許多人憂心是否為強震前兆。（翻攝自FNN YT）

圖文／鏡週刊

本月3日，青森縣津輕地區出現神祕「地鳴」，引發市民關注，許多人憂心是否為強震前兆。京都大學防災研究所副教授山田真澄分析後推測，震動源並非來自地下，而是位於青森縣日本海外海空中。具體原因仍未釐清，謎團持續深化。不過也有不少動漫《進擊的巨人》粉絲笑稱，是艾倫在發動地鳴，巨人群正在跨海而來。

根據《東奧日報》報導，山田副教授是現行緊急地震速報系統震源決定技術的開發者，專門研究自然現象震源。他根據日本氣象廳、防災科技研究所及弘前大學等地震計的數據，分析震動傳播時間，推測「某種現象」於上午9點左右在空中發生，震動約在24分鐘內呈圓心狀擴散至北海道及北東北地區。發生地點推定為深浦海岸附近數十公里的上空，從陸地仰望的角度約為30度。

關於可能的成因，山田提出，高速移動物體加速產生的衝擊波是候選之一。估算速度約為馬赫2，與超音速飛機相當，低於流星火球所引起的衝擊波速度。此外，他也排除岩木山火山活動的可能性，指出若為火山噴發，震動會從火山口擴散，與此次現象不同。

巨人要來了？青森詭異地鳴「網憂地震前兆」　京大副教授揭可能原因

▲京都大學防災研究所副教授山田真澄分析後推測，震動源並非來自地下，而是位於青森縣日本海外海空中。（翻攝自東奧日報）

這起異常現象在社群媒體X（前推特）上引發大量討論，許多民眾憂心是否為地震前兆。弘前市長櫻田宏7日也在定例記者會上表示：「市民仍有不安，希望專家盡速查明原因。」


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