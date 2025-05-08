青森詭異地鳴「網憂地震前兆」　京都大學副教授揭可能原因

▲青森縣津輕地區出現神祕「地鳴」，引發市民關注，許多人憂心是否為強震前兆。（翻攝自FNN YT）
圖文／鏡週刊
本月3日，青森縣津輕地區出現神祕「地鳴」，引發市民關注，許多人憂心是否為強震前兆。京都大學防災研究所副教授山田真澄分析後推測，震動源並非來自地下，而是位於青森縣日本海外海空中。具體原因仍未釐清，謎團持續深化。不過也有不少動漫《進擊的巨人》粉絲笑稱，是艾倫在發動地鳴，巨人群正在跨海而來。
根據《東奧日報》報導，山田副教授是現行緊急地震速報系統震源決定技術的開發者，專門研究自然現象震源。他根據日本氣象廳、防災科技研究所及弘前大學等地震計的數據，分析震動傳播時間，推測「某種現象」於上午9點左右在空中發生，震動約在24分鐘內呈圓心狀擴散至北海道及北東北地區。發生地點推定為深浦海岸附近數十公里的上空，從陸地仰望的角度約為30度。
昨日2025年5月3日午前9時14分33秒、強烈な振動音が発生— たまさん (@TamaMuruhya) May 4, 2025
我が家（猫だらけ民宿・みさと記念館）の防犯カメラがその音を捉えた
強風か？地震か？とも思ったが揺れはなく虫の知らせかと警戒したが今日になって地鳴りのニュースになっていてびっくり。猫も気がついていないようだったが…
青森県平川市 pic.twitter.com/c1Gnuk8g09
關於可能的成因，山田提出，高速移動物體加速產生的衝擊波是候選之一。估算速度約為馬赫2，與超音速飛機相當，低於流星火球所引起的衝擊波速度。此外，他也排除岩木山火山活動的可能性，指出若為火山噴發，震動會從火山口擴散，與此次現象不同。
▲京都大學防災研究所副教授山田真澄分析後推測，震動源並非來自地下，而是位於青森縣日本海外海空中。（翻攝自東奧日報）
這起異常現象在社群媒體X（前推特）上引發大量討論，許多民眾憂心是否為地震前兆。弘前市長櫻田宏7日也在定例記者會上表示：「市民仍有不安，希望專家盡速查明原因。」
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