明晚再變天　母親節全台有雨「防劇烈天氣」

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天各地多雲到晴可見陽光，明天溫暖偏熱，東南部因焚風可能有36度高溫，但鋒面接近，水氣增多，晚間起中部以北轉陣雨或雷雨。周六、周日鋒面通過台灣上空，各地都有明顯降雨，局部對流旺盛可能有劇烈天氣。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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朱美霖指出，今天鋒面遠離，全台天氣回穩，明天西南風環境偏暖熱，下波鋒面周六、周日影響，天氣轉為不穩定，各地有陣雨、雷雨或短延時強降雨等劇烈天氣。

她表示，今天北方高壓東移，台灣環境偏東風，各地清晨雲量多，並逐漸減少中，白天氣溫回升，各地可見陽光。昨天降雨劇烈明顯，北部日累積雨量都有90至100毫米，南部也有顯著雷陣雨，今天白天降雨趨緩，各地多雲到晴午後山區及宜花有局部雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她指出，今晚華南有波新的鋒面建立，預計周六接近台灣上空，周日通過台灣，天氣較不穩定，下周一鋒面遠離，遠端還有水氣造成南部降雨，周二、周三轉東風至東南風，天氣再回穩。

未來一周降雨趨勢，朱美霖指出，明天鋒面接近過程，降雨機率增加，晚間起中部以北轉陣雨或雷雨。周六、周日鋒面在台灣上空逐漸通過，周六西半部及東北部有顯著雨勢，局部對流旺盛可能有劇烈天氣，周日降雨從西北往東南趨緩，雨勢仍明顯。下周一鋒面遠離，南台灣仍有陣雨或雷雨，其他地區減緩。周二、周三迎風面東南部及恆春半島有零星降雨，午後山區也有雷陣雨。

溫度方面，她表示，今天清晨較涼，白天逐漸回暖，明天高溫可回到30度以上，其中西半部可達33度，東南部因焚風恐有36度高溫。隨著鋒面接近影響，周六、周日清晨起降溫，周六白天高溫不到25度，晚間更僅剩下20度。下周一又回到溫暖悶熱天氣。

她也說，周五晚間到周六金門及馬祖易有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）