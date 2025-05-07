北台灣雨炸至深夜　母親節更強鋒面報到「全台濕答答」

記者周湘芸／台北報導

受鋒面影響，今北部地區一早就有較大雨勢，中央氣象署預報員劉宇其表示，今天中部以北及宜蘭降雨明顯，預計入夜就會緩和，明、後天回到多雲到晴天氣，但周六、周日另一道鋒面接續影響，雨勢由北往南擴大，預計母親節當天全台有雨，下周一才會趨緩。此外，降雨影響期間，溫度略微下降，今天北部高溫僅剩20至23度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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劉宇其指出，今天鋒面影響，中部以北及宜蘭降雨明顯，預計入夜就會緩和，周六、周日另一波鋒面影響，天氣又不穩定。昨晚到今天各地陸續出現明顯降雨，中部以北及宜花地區降雨廣泛，最大日累積雨量出現在竹苗交界，有超過100毫米，南部則較為零星。

他表示，今天白天主要降雨在中部以北及宜花地區，南部及台東仍有零星短暫陣雨，午後山區也有雷雨，各地天氣較不穩定，預計入夜後降雨趨緩，中部以北及宜蘭仍降雨。明天各地回到多雲到晴天氣，午後山區有雷雨，宜蘭、基隆北海岸及大台北地區為零星降雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，今天鋒面在台灣上空，明天另一道鋒面逐漸往北形成，明、後天各地天氣穩定，後天晚間起鋒面接近，周六移動到台灣上空，周日再逐漸往南移，這2天天氣最不穩定。下周一鋒面移到巴士海峽，降雨就會由北往南趨緩。

未來一周降雨趨勢，劉宇其表示，明、後天各地多雲到晴，午後局部有雷陣雨。周六、周日鋒面通過台灣，各地轉為雷陣雨，西半部要留意局部大雨，其他地區雨勢也明顯，其中，周六中部以北有較大雨勢，周日再擴展到南部及東半部。下周一鋒面移動到巴士海峽，僅南部及東南部降雨明顯。周二天氣回穩，僅台東有雨，午後山區也有降雨。

溫度方面，他指出，未來一周溫度受鋒面影響變化，今天雨勢明顯，北部高溫降為20至23度。明天起鋒面遠離，高溫又會回到30度以上，周五台東更有焚風發生機率。周六、周日鋒面影響又會降溫，但隨著鋒面遠離，下周一又會回暖。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

