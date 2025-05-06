今午後雷雨開炸　晚間起全台有雨「防劇烈天氣」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周有2道鋒面影響，天氣變化快速，今天午後熱力作用各地都有雷陣雨，晚間起鋒面通過，影響至周三，北台灣降溫明顯，全台有雨，甚至有局部大雨伴隨強陣風、雷擊等劇烈天氣。周四、周五水氣少，周六、周日又有一道鋒面通過，屆時全台又有雨。

趙竑指出，現在鋒面位於琉球海面，台灣附近雲量多偶有陽光，華南有雲逐漸建立，並慢慢移動到台灣附近，今天晚間起鋒面通過，天氣轉為不穩定，預計位於中部及花蓮一帶上空，今晚到明天北台灣溫度將降至23度以下，中南部高溫仍有25至26度。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周四、周五鋒面往外海移動，華南又有鋒面建立，環境偏南風，整體高溫炎熱。周六、周日下一波鋒面影響，週日至下周一鋒面移動到巴士海峽，台灣天氣較為涼爽。

趙竑指出，今、明天天氣變化明顯，今天上半天可見陽光，午後熱力作用影響，各地都有雷陣雨，尤其山區雨勢明顯，更將擴展到東部平地。今天晚間鋒面通過，各地都有降雨，西半部為不定時陣雨或雷雨，中部以北及宜花有局部大雨機率，東部則多為陣雨。

他表示，周四、周五台灣位於另一道鋒面前緣，環境偏南風，以午後雷陣雨為主，北台灣整天有不定時零星雨。周六、周日各地天氣又不穩定，中部以北及東北部有局部大雨機率，其他地區也有明顯雨勢。下周一環境轉乾，僅南部及東南部有降雨，中部以北及宜花地區降雨趨緩。

另外，他也提醒，未來一周沒降雨期間，中南部地區較為悶熱。今天台灣沿海及空曠地區也要留意強陣風。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）