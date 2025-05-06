　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，鋒面今天深夜起影響，明天北台灣轉濕涼，各地都有明顯降雨，甚至有局部大雨機率。周四、周五鋒面遠離，各地水氣減少、溫暖偏熱。周六、周日另一道鋒面影響，雨勢一路從北往南，中部以北及宜蘭也有局部大雨機率，其中周日北部低溫更降為20至21度。

黃恩鴻指出，鋒面今深夜到明天影響台灣，各地都有明顯降雨，中部以北及宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，其他地區以午後為主雷陣雨為主，山區要留意較大雨勢。周四、周五鋒面遠離，環境偏南風，各地多雲到晴且溫暖偏熱，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有零星雨，午後山區有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周五晚間另一道鋒面南壓接近，北部及基隆北海岸有零星短暫雨。周六、周日鋒面影響，一路從北往南，降雨範圍廣，中部以北及宜蘭有局部大雨。下周一鋒面移動到巴士海峽，各地多雲午後有局部短暫雨，南部及東南部有局部陣雨。下周二偏東南風，東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨。

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周鋒面影響期間將略為降溫，明天北台灣濕涼約22至24度，其他地區低溫24至26度，高溫28至30度。周四、周五高溫回升到31至33度。周六至下周一又降溫，其中周日最涼，北部低溫約20至21度，其他地區22至24度；北部及東北部高溫23至24度，中部及花東25至27度，南部28至29度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營
快訊／陳修將火速入獄　見到媽媽當場雙膝下跪　
快訊／甲山林集團遭搜索！
「李珠珢婉拒C位」讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉
打炒匯來真的！央行啟動全面金檢　鎖定2大對象
畸形戀前男友大翻供！反悔幫林女扛：有勸她不要再打了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高爾夫球場違法佔地拒改善　高市府不忍了！怪手進場施工滯洪池

「夢到媽祖」才報名進香！他連續獲祝福　路人驚：媽祖的孩子

吃美食街「湯裡有小強」店家認錯...同1鍋再給1碗　消費者傻眼

快訊／17:22台南規模3.3地震　最大震度2級「3縣市有感」

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

「李珠珢婉拒C位」讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

夫妻東京自助3天！同事搭同班機「帶老媽硬跟」　行程全毀崩潰

快訊／3縣市大雨特報！下到深夜　山區防坍方落石

「桃園鐵路地下化」延至2033年通車　經費增769億

高雄大同醫院換手經營！議員：負評變6倍　衛生局：協調改善方案

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

高爾夫球場違法佔地拒改善　高市府不忍了！怪手進場施工滯洪池

「夢到媽祖」才報名進香！他連續獲祝福　路人驚：媽祖的孩子

吃美食街「湯裡有小強」店家認錯...同1鍋再給1碗　消費者傻眼

快訊／17:22台南規模3.3地震　最大震度2級「3縣市有感」

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

「李珠珢婉拒C位」讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

夫妻東京自助3天！同事搭同班機「帶老媽硬跟」　行程全毀崩潰

快訊／3縣市大雨特報！下到深夜　山區防坍方落石

「桃園鐵路地下化」延至2033年通車　經費增769億

高雄大同醫院換手經營！議員：負評變6倍　衛生局：協調改善方案

《南島，以藝術之名》新書發表　台東推動南島文化再邁新里程

蛋餅、飯糰都是創作靈感　高雄米其林一星兩周年套餐開放訂位

館長指控健身房暴力案成質詢焦點　藍綠議員挺基層警

台南分署法拍會入帳2133萬！　實習司法官現場觀摩

全台首間NB RUN運動體驗店最齊全機能服！ASPORT絕美新店必收款一次看

資金持續流入！　香港金管局預期「港幣仍有需求」

快訊／虐殺小女友！陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

甲山林集團董座全家炒股「獲利上億」　檢調23路搜索...18人到案

詐騙鬼島加劇退休潮！　台南900警申退藍營促市府提對策補警力

發票換愛心！台東公益園遊會募6822張發票送暖創世

【在家與媽祖同行】信眾電視前同步走路繞境展虔誠❤️

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

快訊／白沙屯媽祖今將進入南投　交管路線曝光

她畢業就遇爽缺　過來人示警：小心腳麻

白沙屯媽祖首進南投　3條可能路線曝光

新北「老街夜市」變超冷清！當地人揭敗筆：商圈已死

好市多驚見「多輛遊覽車」！內行曝：宜蘭包車來的

快訊／3縣市大雨特報！下到深夜　山區防坍方落石

西南外海雷達圖出現「非氣象回波」　鄭明典：可能是軍事活動

更多熱門

相關新聞

今午後雷雨開炸　晚間起全台有雨「防劇烈天氣」

今午後雷雨開炸　晚間起全台有雨「防劇烈天氣」

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周有2道鋒面影響，天氣變化快速，今天午後熱力作用各地都有雷陣雨，晚間起鋒面通過，影響至周三，北台灣降溫明顯，全台有雨，甚至有局部大雨伴隨強陣風、雷擊等劇烈天氣。周四、周五水氣少，周六、周日又有一道鋒面通過，屆時全台又有雨。

明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

今台東焚風飆36度高溫　周三雨炸全台「防劇烈天氣」

今台東焚風飆36度高溫　周三雨炸全台「防劇烈天氣」

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

鋒面連發「明晚又變天」　雨連下一周

鋒面連發「明晚又變天」　雨連下一周

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面