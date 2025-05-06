鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，鋒面今天深夜起影響，明天北台灣轉濕涼，各地都有明顯降雨，甚至有局部大雨機率。周四、周五鋒面遠離，各地水氣減少、溫暖偏熱。周六、周日另一道鋒面影響，雨勢一路從北往南，中部以北及宜蘭也有局部大雨機率，其中周日北部低溫更降為20至21度。

黃恩鴻指出，鋒面今深夜到明天影響台灣，各地都有明顯降雨，中部以北及宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，其他地區以午後為主雷陣雨為主，山區要留意較大雨勢。周四、周五鋒面遠離，環境偏南風，各地多雲到晴且溫暖偏熱，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有零星雨，午後山區有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周五晚間另一道鋒面南壓接近，北部及基隆北海岸有零星短暫雨。周六、周日鋒面影響，一路從北往南，降雨範圍廣，中部以北及宜蘭有局部大雨。下周一鋒面移動到巴士海峽，各地多雲午後有局部短暫雨，南部及東南部有局部陣雨。下周二偏東南風，東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨。

▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周鋒面影響期間將略為降溫，明天北台灣濕涼約22至24度，其他地區低溫24至26度，高溫28至30度。周四、周五高溫回升到31至33度。周六至下周一又降溫，其中周日最涼，北部低溫約20至21度，其他地區22至24度；北部及東北部高溫23至24度，中部及花東25至27度，南部28至29度。