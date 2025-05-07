明天轉乾飆33度　周末雨勢「由北往南」擴大

▲周六、周日下一波鋒面影響，全台有雨，西半部及東北部要留意劇烈天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周晴雨交替，今天晚間起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，僅基隆北海岸有零星短暫陣雨，西半部回溫至33度。周六、周日下一波鋒面影響，全台有雨，西半部及東北部要留意劇烈天氣，其中，周日隨著鋒面逐漸南移，南部地區雨勢將比北部明顯。

林定宜指出，今晚降雨趨緩，明天鋒面北抬遠離，雨勢減少，各地多雲到晴，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區局部短暫雷陣雨。明天清晨至上午大台北地區及東北部受殘留水氣影響，仍有零星短暫陣雨。由於環境轉東南風，北部、東北部及東部回溫，西半部高溫31至33度，東部28至29度，低溫則都在20至24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜表示，周五白天水氣稍微增加，各地多雲午後雷陣雨擴展到平地，晚間起鋒面逐漸接近，天氣轉為不穩定，基隆北海岸有零星短暫陣雨，東南部則有焚風，不排除有36度高溫機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周六、周日鋒面影響，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，伴隨雷擊、強陣風或局部大雨等劇烈天氣，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。隨著鋒面往南移動，降雨逐漸由北往南，周日下半天南部雨勢將比北部明顯，中部以北及花東地區轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部低溫18至20度，高溫26度，中部21至30度，南部23至31度。

他表示，下周一鋒面南移到巴士海峽，清晨各地仍偏涼，白天回溫，東南部及南部迎風面有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱力作用影響，其他地區都有局部短暫雷陣雨。周二、周三環境為東南偏南風，東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）