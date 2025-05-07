▲桃園「圓夢盃」第3屆小廚神廚藝大賽，文山國小奪冠。（圖／圓夢協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導



桃園市圓夢愛心關懷協會與台灣公益廚師協會，舉辦「圓夢盃第3屆小廚神廚藝大賽」，7日在文山國小活動中心展開。圓夢協會理事長謝慧謹表示，希望經由小廚神廚藝大賽，讓孩子們認識食農教育，培養惜食、不浪費習慣；小廚神廚藝大賽成績揭曉，分別由文山、龍安、頂社國小獲得前三名。

謝慧謹說，而這也是圓夢「每月一愛」的第136場的活動，教育最美的風景就是看見孩子在學習過程中，充分展現所能、呈現優質料理素養、巧思創意，期許選手們汲取比賽經驗，秉持勝不驕敗不餒的精神，未來在不同領域中持續精進自己。

▲台灣公益廚師協會（右）全力支持小廚神廚藝大賽

各校參賽的選手團隊在老師精心的指導下，瞭解烹煮過程，並實作練習，學生們在烹煮過程中，才體會母親在廚房為家人們烹飪的辛苦，讓孩子學習感恩與惜福。透過圓夢盃小廚神競賽，讓學生了解農產品從料理烹調到餐桌享用美食的連結，小朋友也從「食」理解「農」，進而珍惜環境資源，是非常難得的實務經驗，特別是在母親節前夕，讓本次活動更具具意義。

▲龍安國小獲得銀廚獎。（圖／圓夢協會提供）

本次搭配完成兩種(蛋之主題)組合套餐創意料理，入口的美食是孩子們記憶中的佳肴，也讓孩子品嘗自己親手做出的美食料理。所有參賽學校均補助參賽食材及車馬費10000元，錄取績優前五名，頒發獎座及獎牌。

其中前三名頒發金廚、銀廚、銅廚獎座各乙座外（每位參賽的學生獎牌一面），第一名可獲得獎金30000元，第二名可獲得獎金20000元，第三名可獲得獎金10000元；最佳潛力獎可獲獎金8000元，每位學生獎牌一面；大有可為獎可獲獎金8000元，每位學生獎牌一面；其他隊伍鼓勵獎獎金2000元，每位學生獎牌一面。