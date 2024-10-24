苗栗失戀男徹夜喝酒解悶　跟警車會車後...下秒自撞翻覆被法辦

▲苗栗失戀男徹夜喝酒駕車，剛跟警車會車就失控翻車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市文山國小旁的文發路今（24）天上午7時許發生轎車自撞翻車事故。一名黃姓男子因失戀心情鬱悶徹夜喝酒沒有睡，一早駕車想去吃早餐，恰巧跟巡邏警車會車，他疑似心虛緊張，失控撞上停在路旁轎車後翻車，造成嘴巴受傷送醫，酒測值也超標。

警方調查，苗栗市文發路文山國小前在今天上午6時55分許，發生一起轎車自撞路邊停車後翻覆的交通事故，造成翻車黃姓駕駛（21歲）嘴巴受傷。巧合的是，事故前巡邏警車剛在文山國小前路段跟黃的轎車會車，一會兒就接到交通事故報案電話。

警方說，黃男疑因本身帶著酒味，駕車沿著文發路由南往北行駛，看到警車時一時緊張，失控往右側偏移，擦撞停放路旁的一輛轎車後，連人帶車翻車四輪朝天，幸好自己脫困，事故車卡在道路中間，警方和導護人員協助交通疏導。警方到場實施酒測，發現黃男酒測值達0.39毫克。

據指出，黃男近日剛跟女友分手，他走不出情傷，只能借酒澆愁，昨夜喝了一夜的酒、幾乎沒有睡覺，一早帶著酒意駕車要吃早餐，詎料中途發生翻車、吃上公共危險官司，讓自己的悲傷遭遇雪上加霜。警方說，事故如果再遲個10分鐘發生，遇上家長送學童上學的熱門時段，恐怕會波及更多人車。