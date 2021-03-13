好像是大明星！出席文山愛植樹小粉絲包圍「大學長」爭求簽名

▲「文山愛種樹」小粉絲包圍「大學長」爭求簽名。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天，我好像是大明星！桃園市議員黃家齊重視環境生態教育，於植樹節當天回到小學的母校桃園區文小國小，出席校方辦理的「文山愛植樹」系列活動，顏值高帥的黃家齊，頓時受到文山小粉絲包圍，爭相索取簽名並合照，黃家齊笑稱，一時間，恍如成為大明星，對於學弟妹的熱情，讓他倍感受寵！

▲▼「文山愛植樹」小粉絲包圍「大學長」爭求簽名。（圖／黃家齊提供）

黃家齊說，文山40周年薪火相傳百年樹人活動，由他擔任校慶籌備會主委，辦理的「文山愛植樹」課程為期8個月，從2月1日起至10月9日止，植樹節當天由校長江彩鳳、家長會長黃華忠、校友會長黃正騏及家長志工代表和學校同學等100餘人，共同參與。

▲文山國小「小市長」黃耀民(左)認為，種活一顆樹要有方法。（圖／黃家齊提供）

「文山愛植樹」的樹苗則由市府農業局林務科提供，學校還為此先做了校園植樹場域資源盤點，由總務處先進行樹穴棲地的調查及改善工程，未來預計在校門口兩側種植矮灌木，做成天然的綠圍籬，讓校園整體感覺更親切自然；操場及司令台周邊則栽植喬木，期待綠蔭扶疏，讓孩子們能享受坐在大樹下學習的樂趣；至於校園內原有的大樹周邊則種植草花等蜜源植物，吸引蝴蝶盤旋，建立微型生態環境。

文山國小「小市長」黃耀民說，參加植樹活動讓他感受到種好一顆樹、種活一顆樹，是要有方法的，同時也了解到種樹的不易，相信許多參加的小朋都有收穫。黃家齊也表示，市府農業局近三年來發放給各級學校和機關團體、社區、工廠等單位的苗木數量，已高達36萬6,000株，林務科除了提供樹苗外，也提供種植技術，去年更製作「植栽指南」，教導市民正確種樹的方法，提高苗木栽植的存活率若機關學校有相關需求，可以和林務科聯絡。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上