誤踩淘汰者掉落布景！日綜30歲廚師「重摔骨折」　朝日電視台道歉

▲日本一檔廚藝大賽選秀節目爆發人員墜落意外。（圖／翻攝自chef-1gp.com）
記者張寧倢／綜合報導
日本朝日放送（ABC電視台）節目錄影時發生人員意外。位於東京的攝影棚14日下午正在錄製「CHEF-1」烹飪大賽的準決賽，據稱在公布比賽結果時，安排了淘汰者所站地面向下掉落的橋段，其中一名30多歲男性廚師雖然順利晉級，但離場時不慎失足墜落2公尺高，導致他胸椎破裂骨折。電視台已發表聲明鄭重道歉。
根據讀賣新聞、朝日電視台報導，發生意外的節目名稱為「2023 CHEF-1大獎賽」是一檔年輕廚師比拚廚藝的選秀節目，而5月14日下午1時18分左右在東京世田谷區一處攝影棚錄製準決賽時，一名30多歲男廚師在退場時從2公尺高的布景失足墜落，腰部受到強烈重擊，被緊急送往醫院。
▲一名30多歲男性廚師從2公尺高的布景墜落，導致胸椎骨折住院。圖為同檔節目2022年賽季畫面。（圖／翻攝自推特@chef1_gp）
報導指出，受傷廚師被診斷為第12節胸椎破裂骨折，目前正在住院中。據透露，當天節目組安排了淘汰者所踩地面掉落的橋段，掉下地板布景的面積大約為120公分乘90公分，在墜落事故發生後已經取消此橋段，但仍然繼續進行錄影。
朝日放送局發布道歉聲明，今後將在基於對此事件進行的調查基礎上，更加努力採取萬全的安全對策，也將充滿誠意地應對與處理傷者今後的治療，並且祈禱他能早日康復。
【番組収録中の転落事故について】— CHEF-1グランプリ2023【公式】ABCテレビ (@chef1_gp) May 15, 2023
5月14日(日)の関連番組収録で発生した転落事故に関するお詫びを番組サイトに掲載しました。けがをされた方をはじめ関係各位に深くお詫びするとともに、1日も早い回復をお祈り申し上げます。
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