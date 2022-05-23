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第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰　南開科大奪特金獎

▲第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰

▲南開科大奪特金。（圖／公正餐飲協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民以食為天。廚藝不只是展現飲食文化，更是透過好食和美食，分享樂活。第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽，23日於桃園市開南大學開戰，今年指定「百年丸莊醬油」和「午仔魚」雙食材，知名專業廚刀品牌「木子別作」首度提供參賽選手各樣式廚刀，考驗參賽選手以在地風味，創造國際餐飲食力。

▲第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰

這項國際廚藝大賽成績於下午揭曉，南開科大餐飲奪得特金獎。另外，社會個人組：特金獎從缺，由進入決賽4組隊伍，分別獲得金獎，得獎名單為：新東南海鮮餐廳廚師林軒毅、芭達桑原住民主題餐廳副主廚林汭德、与玥樓頂級粵菜餐廳顏立勳、L’ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳廚師劉雍致。

▲第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰

▲評審。（圖／記者楊淑媛攝）

第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽、是目前台灣唯一非官方、非營利組織、由公正餐飲協會主辦的國際規格廚藝賽事，每年吸引星級餐廳及飯店廚師、餐飲科系學生報名參賽，為台灣增添美食國際化的的亮點！

▲第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰

社會組決賽延續上一屆賽制，在賽前收走選手的手機後，領取 「神秘食材箱」，決賽選手必須在30分鐘內、被隔離獨自撰寫三道菜的食譜交給評審，然後才走進廚房開始製作，選手不僅需要熟悉食材特性的臨場反應，還要具備撰寫食譜的邏輯能力，在有限的時間內、運用有限的食材、沒有盤子之外的裝飾品，必須端出讓國際評審青睞的作品。

▲第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰

公正餐飲協會表示，今年的比賽由丸莊醬油獨家冠名贊助，以「午仔魚」作為指定食材，俗話說：「一午、二紅衫、三鯧」，午仔魚可煎可蒸，肉質鮮嫩。各界都期待選手如何以厚實的廚藝功力結合創意，將兩項「台灣之光」的食材做出完美的搭配！還有來自北中南各地高中專科及大學餐飲科系學生，報名學生團體組競賽，去年奪冠的景文科技大學、第一屆和第二屆獲得特金獎的南開科技大學及萬能科大學生組隊參賽，仍不缺席，期透過競賽提升學生廚藝。

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