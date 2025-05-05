　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天晚間起到後天降雨範圍大，各地都有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報指出，明天受鋒面影響，白天北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起到後天降雨範圍大，全台都有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部要留意較大雨勢，並防範劇烈天氣。

氣象署預報員陳姵安指出，明、後天鋒面影響，清晨起中部以北有零星水氣移入，山區開始有零星雨，白天北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，並陸續有零星雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨，其中，山區有局部大雨機率，晚間起到後天降雨範圍大，各地都有局部短暫雨，西半部、東北部及東半部有雷雨，中部以北、東北部及東部要留意較大雨勢。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，周四、周五水氣偏少，周四北部及東北部有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。周五各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，晚間鋒面接近，北部及基隆北海岸有零星短暫雨。周六至下周一鋒面陸續影響，周五、周六各地有局部短暫雨，中部以北及東北部有局部大雨，下周一鋒面移動到巴士海峽，水氣在南邊，南部及東南部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，未來一周鋒面影響期間，溫度可能略降，其中，周四至下週一清晨，北部及宜蘭低溫約21至22度，其他地區22至24度；高溫部分，明後天水氣較多，略為下降，北部及宜花地區約24至25度，中部及台東26至27度，南部29至32度。

她表示，周四、周五各地回溫可達30度，其中，大台北盆地33度，中南部33至34度，南部近山區35至36度。周日鋒面南移，中部以北受東北風影響，高溫再下降，中部以北、宜花地區約22至23度，南部及台東約27至28度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台幣狂升害5家網銀塞車　金管會發3大說明
快訊／台南街頭連傳5聲槍響！
央行否認「台版廣場協議」　楊金龍：柳樹理論還在只是風大
快訊／台幣猛升　賴清德親上火線解析原因
超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死
快訊／邱軍現身了！　20萬交保
白沙屯深夜一幕！他撞見「海放組福利？」　大票人急喊母湯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白沙屯進香！他見一幕「流淚是正常的嗎？」　萬人秒懂：超珍貴

好運擋不住！「立夏最旺」Top3生肖　運勢飆升像開掛

明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

神準預言「緬甸大地震」！命理師警告：台灣在農曆七月將有1災難

高雄新航線大爆發！週飛365班比疫情前好　下半年再開仙台、濟州

快訊／台東發布「高溫警示」　恐飆破38度

新竹五峰露營區比特撕咬浪犬！飼主「拔狗落跑」　胖小黑慘被咬8洞

屏南快速公路成形　交通部：已進行綜規及環評

妹子曝1招「終於改掉LINE ID」！一票人驚：馬上去試

高雄機場交通鬆綁！空計程車通行不再受罰　新航廈工程將啟動

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

白沙屯進香！他見一幕「流淚是正常的嗎？」　萬人秒懂：超珍貴

好運擋不住！「立夏最旺」Top3生肖　運勢飆升像開掛

明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

神準預言「緬甸大地震」！命理師警告：台灣在農曆七月將有1災難

高雄新航線大爆發！週飛365班比疫情前好　下半年再開仙台、濟州

快訊／台東發布「高溫警示」　恐飆破38度

新竹五峰露營區比特撕咬浪犬！飼主「拔狗落跑」　胖小黑慘被咬8洞

屏南快速公路成形　交通部：已進行綜規及環評

妹子曝1招「終於改掉LINE ID」！一票人驚：馬上去試

高雄機場交通鬆綁！空計程車通行不再受罰　新航廈工程將啟動

台中艦水砲強勢驅離大陸漁船　休漁期偷跑盜捕海巡署譴責

泰國潛水「裸身性愛」在珊瑚礁交纏激戰　畫面曝光遭炎上

酒駕男拒檢衝撞！蘆洲警負傷逮人　10年被抓4次下場慘

開箱大阪最新酒店！下樓直通車站　天空酒廊看夜景、免費泡大浴場

百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯全是貼心細節

台幣狂升害5家網銀塞車　金管會發3大說明

拒認酒駕！邱軍「收押才認罪」交保沒一句道歉　媽連喊4次對不起

比沒唸書更慘？　日本10年研究：滑手機恐致「腦部發育停滯」

快訊／台南警街頭開5槍！3詐欺車手被逮　2警遭衝撞受傷

白沙屯進香！他見一幕「流淚是正常的嗎？」　萬人秒懂：超珍貴

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

生活熱門新聞

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2026年放假116天「請假攻略曝」

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

新北及桃園8區19日起「停水23hrs」　影響約20萬戶

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

梅雨鋒面明襲　「下最大」地區曝

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

今「立夏」1動作恐前途黑暗　佛誕4生肖有感應

更多熱門

相關新聞

今台東焚風飆36度高溫　周三雨炸全台「防劇烈天氣」

今台東焚風飆36度高溫　周三雨炸全台「防劇烈天氣」

中央氣象署預報員林伯東表示，今天鋒面在華南地區逐漸東移，預計明天陸續影響台灣，周三受鋒面影響，天氣最不穩定，全台有雨，中部以北、宜花及南部山區要留意劇烈天氣。周四又有另一波鋒面在華南建立，預計周五晚間至周日影響台灣，屆時全台又會有明顯雨勢。另外，今天台東有焚風可能出現36度高溫，提醒民眾留意。

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

鋒面連發「明晚又變天」　雨連下一周

鋒面連發「明晚又變天」　雨連下一周

太平洋高壓！鄭明典曝「台灣入梅」條件

太平洋高壓！鄭明典曝「台灣入梅」條件

鋒面今快閃「後面還有2波」　專家：本周雨神在台灣long stay

鋒面今快閃「後面還有2波」　專家：本周雨神在台灣long stay

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2026年放假116天「請假攻略曝」

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面