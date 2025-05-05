明晚起雨區擴大　周三「全台濕答答」防劇烈天氣

▲明天晚間起到後天降雨範圍大，各地都有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報指出，明天受鋒面影響，白天北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起到後天降雨範圍大，全台都有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部要留意較大雨勢，並防範劇烈天氣。

氣象署預報員陳姵安指出，明、後天鋒面影響，清晨起中部以北有零星水氣移入，山區開始有零星雨，白天北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，並陸續有零星雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨，其中，山區有局部大雨機率，晚間起到後天降雨範圍大，各地都有局部短暫雨，西半部、東北部及東半部有雷雨，中部以北、東北部及東部要留意較大雨勢。

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她表示，周四、周五水氣偏少，周四北部及東北部有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。周五各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，晚間鋒面接近，北部及基隆北海岸有零星短暫雨。周六至下周一鋒面陸續影響，周五、周六各地有局部短暫雨，中部以北及東北部有局部大雨，下周一鋒面移動到巴士海峽，水氣在南邊，南部及東南部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，未來一周鋒面影響期間，溫度可能略降，其中，周四至下週一清晨，北部及宜蘭低溫約21至22度，其他地區22至24度；高溫部分，明後天水氣較多，略為下降，北部及宜花地區約24至25度，中部及台東26至27度，南部29至32度。

她表示，周四、周五各地回溫可達30度，其中，大台北盆地33度，中南部33至34度，南部近山區35至36度。周日鋒面南移，中部以北受東北風影響，高溫再下降，中部以北、宜花地區約22至23度，南部及台東約27至28度。