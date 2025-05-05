帶傘！2道鋒面接力2地區紅爆「強降雨」訊號　一周降雨熱區出爐

▲未來一周有2道鋒面影響，各地有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

鋒面接力！中央氣象署表示，未來一周有2道鋒面影響，晴雨交替快，鋒面降雨位置較為隨機，各地都有不定時局部短暫陣雨，溫度可能略降。天氣風險公司提醒，明天（6日）中北部、東部易有雷雨，中北部雨勢較大，另外，這2波鋒面因太平洋高壓偏強，西南季風尚未進入南海，典型梅雨型態未成。

氣象署預報，明天鋒面影響，水氣明顯增加，各地天氣轉趨不穩定，清晨中部以北山區有零星降雨，白天北部及東北部地區逐漸開始有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機率，入夜之後中南部及花蓮也開始轉為有陣雨或雷雨的天氣，台東轉為有局部短暫陣雨，中部以北及宜花有局部大雨發生機率。氣溫方面，各地普遍為28至32度，整天偏悶熱，降雨時溫度會略降一點，至於低溫普遍為24至26度。

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預計第一道鋒面持續影響到7日（周三），天氣不穩定，西半部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；鋒面影響時可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；氣溫方面受降雨影響變動程度較大，各地高溫略為下降，無雨時感受仍是悶熱。

8日（周四）是短暫空檔，氣象署指出，鋒面遠離、雨勢趨緩，到了9日（周五）水氣略增，並且高溫持續上升，各地為多雲到晴，午後雷陣雨擴展到平地；晚起另一鋒面逐漸接近，北部地區及基隆北海岸開始有零星短暫陣雨。

▲中北部降雨較為明顯 。



氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，6、7日鋒面抵達並滯留台灣上空，各地短暫陣雨或雷雨，雷雨帶發展旺盛時須留意劇烈天氣。其中7日「台北～彰化、宜蘭」有強降雨訊號，「雲林～屏東、花東」位於雨帶邊緣，空檔會比較多。

天氣風險公司也分析未來一周天氣：

●5/5（一）

鋒面於華南重建，台灣受西南風影響，天氣仍穩定，午後山區對流雨擴散至宜花東；西半部平地影響小，高溫 30-33 度，台東恐有焚風高溫。

●5/6～5/7（二～三）

鋒面南下，各地天氣轉不穩，中北部、東部易有雷雨，中北部雨勢較大；南部影響輕微，氣溫略降。

●5/8～5/9（四～五）

鋒面北抬，台灣轉偏南風至西南風，午後山區熱對流降雨再現，高溫回升。

●5/10～5/11（六～日）

鋒面再南下，各地轉陣雨或雷雨，中北部局部大雨；南部多雲偶雨。

▼未來一周降雨熱區。

