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台幣狂升造成外匯損失　朱立倫批賴清德「跪美、舔美」只會家暴

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台幣近期飆升，總統賴清德日前指稱，近期匯率波動主要受到市場預期心理驅動，與台灣經濟基本面無關，卻遺憾看見有政治人物刻意操作、炒作匯率議題，國民黨主席朱立倫今（7日）痛斥，賴政府在對美經貿談判過程中「未談先跪」，面對全球的經貿戰爭，如果一面倒的欺瞞國民、舔美、跪美，而且不顧國民代價，出賣自己的國家，最後一定會被選民拋棄。這次民進黨的作為，幾乎變成美國政府的發言人、川普政府的代言人。

朱立倫下午主持國民黨中常會，首先對新加坡人民行動黨的勝選表達祝賀，大讚新加玻總理黃循財雖然就任不久，但年輕有為、肯做事、肯說實話，面對這次全球經貿戰爭有為有守，談話當中的第一件事一定是放下一切、團結新加坡，而不是先從內部找敵人、從內部製造對立。

朱立倫續指，面對全球的經貿戰爭，如果一面倒的欺瞞國民、舔美、跪美，而且不顧國民代價，出賣自己的國家，最後一定會被選民拋棄。這次民進黨的作為，幾乎變成美國政府的發言人、川普政府的代言人。

朱立倫表示，在經貿談判的過程中，絕對沒有一個國家會「未談先跪」「未談先送」，把國家最有價值的談判籌碼台積電，在今年3月就送到美國去，卻沒有得到任何好處，全世界沒有人這樣做的！他強調，對於全球匯率戰，自己已經在國民黨中常會多次談過，這不是唱衰，而是所有財經專家都知道的事實，結果，央行總裁基於職責說的話，他可以理解，但總統怎麼變成股市名嘴一樣出來分析？照抄央行總裁的講法，還加了一條「是因為在野黨政治人物才造成台幣暴升」，結果隔天就被韓國央行行長打臉，韓國央行行長的講法很清楚，包含台灣、韓國、日本、越南都受到匯率壓力，朱認為，如果沒意外，這周或下周，我國就會收到來自美國財政部的匯率報告，我們一定被列為觀察名單。

朱立倫說，這樣明確的事實，作為總統怎麼可以睜著眼說瞎話？報喜不報憂？也許我國談判代表還沒觸及這個議題，但這個議題和美債一定會在談判內容中。台幣的快速升值，已造成我國外匯存底的大量損失，外匯局長昨天也承認，已經損失1兆元以上，這都是國家全民的錢。在經貿戰爭中，民進黨除了跪、除了送，除了敗，真的沒半步。

朱立倫批，賴政府就任這一年，對內鬥爭，對外無能，打自己人、打在野黨，「家暴」起來比什麼人都狠，對外是「跪族冠軍」，可不可以為自己的國家說幾句真話？完全不知道該如何因應，賴清德可不可以挺起胸膛？像新加坡總理、加拿大及澳洲總理一樣，為自己的國家講幾句真話？

朱立倫喊話，貨幣戰未戰先敗，而且一下就跌了10％，把所有中小企業今年的獲利全部跌光、重創壽險業、外匯存底損失1兆以上，這些都是不可以發生的錯誤，卻一一發生在賴政府身上，可不可以請賴政府把心血用在國人身上、用在經貿政策上、用在團結全民身上？不要每天只想著怎麼幹掉在野黨。
 

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