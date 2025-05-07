影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任已超過100天，儘管對中國祭出高達145%的關稅，卻遲遲未端出明確的對中戰略，讓外界不禁好奇，他對中國的真正態度。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）疾呼應重新聚焦在號地緣政治敵人「中國」。

根據《法新社》報導，盧比歐接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時直言，「烏克蘭戰爭固然重要，但長遠來看，中國的影響對世界未來更加關鍵。」

川普核心圈子一向視中國為最大敵人，有人甚至認為，結束烏克蘭戰事後，美國才能集中資源因應北京，特別是若中國打算對台灣出手時。

不過，觀察家發現，川普對中國的關注程度，似乎與外界預期不符。前美國高階貿易談判代表、現任亞洲協會政策研究院副總裁柯特勒（Wendy Cutler）分析指出，「白宮原本以為，現在應該和中國處在不同的位置，但關稅戰升級得太快，已經難以回頭。」

卡特勒還說，中國國家主席習近平正打著「長期戰」的算盤，藉著怪罪美國，來鞏固國內民心。

儘管川普身邊圍繞著像盧比歐這類鷹派，他本人卻被形容為「交易型」領導人，對習近平有某種程度的欣賞。卡特勒形容，「他（川普）覺得只要領導人之間對話，就能解開僵局，把兩國關係拉回正軌。」

目前，美中兩國計劃在瑞士進行首次正式貿易談判，但川普對中國產品課徵145%關稅、中方則回敬125項報復性關稅，讓雙方僵持不下。川普甚至在記者會上強調，「他們的經濟之所以陷入困境，就是因為沒有和美國做生意。」

令人意外的是，儘管川普競選期間對中國口出惡言，但上任後在對中議題上展現出某種務實態度。即將出任駐北京大使的前參議員珀杜（David Perdue），選戰期間曾說「美國正在與中國交戰」，但他在聽證會上卻改口表示，美國應該採取「細膩、跨黨派、具戰略性」的對中方針。

不過，川普對盟友態度強硬，經常指責歐洲國家「搭便車」，甚至連友邦也成為加徵關稅的對象，而中國則趁機向日本、南韓伸出橄欖枝，試圖洽談自由貿易協定。

國際危機組織（International Crisis Group）中國事務專家韋恩（Ali Wyne）指出，川普此舉正削弱美國在歐亞的聯盟網絡，也讓中國有更強的誘因推動自給自足，甚至塑造出「比美國還穩定」的地緣政治形象。

韋恩表示，「儘管川普自稱和習近平是朋友，還說希望兩國能加強合作，但他自己卻讓兩國陷入了一場誰都下不了台階的貿易僵局。」