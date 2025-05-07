川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

▲今年4月17日「高等教育行動日」，示威者在紐約哥倫比亞大學校園外抗議，如今川普已下令取消該校4億美元補助。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

哥倫比亞大學近日宣布，因美國川普政府以未能有效遏止校園反猶太行為為由，取消高達4億美元（約新台幣121億元）的聯邦資助，因此校方不得不裁撤近180名研究人員，並縮減多項研究計畫。此舉引發校內師生不安，相關學術組織已對川普政府提起訴訟，認為資金中止屬違法行為。

根據《美聯社》，哥倫比亞大學表示，此次裁員影響約20%原本仰賴遭取消聯邦補助計畫資金的研究人員，受波及的研究項目涵蓋病毒預防、孕婦健康、長新冠治療、新生兒戒毒照護與癌症篩檢等領域。由於資金驟減，部分部門被迫中止或延宕研究進展，也限制了新聘人力的可能。

哥倫比亞大學美國大學教授協會分會秘書、天文學教授阿奎羅斯（Marcel Agueros）直言，儘管裁員早有預期，對校方來說仍是令人沮喪的消息，並指出中斷資金對學術發展將造成長遠傷害。該協會已針對川普政府此舉提起聯邦訴訟，主張裁撤資金並無法律依據。

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普今年1月重返白宮後，針對被認為對反猶太主義過於寬容的大學祭出財政懲處，而哥倫比亞正是首波遭到重擊的學府之一。川普政府指控該校未妥善處理2023年10月以哈戰爭爆發後的挺巴勒斯坦抗議活動，導致反猶言論蔓延。

在聯邦資助中止後，哥倫比亞於數週內同意川普政府列出的多項改革要求，包括禁止抗議者蒙面、禁止在教學大樓內示威、改革學生紀律處分機制，並重新定義反猶太主義，將中東研究系統納入副教務長監督之下。儘管教育部長麥馬洪（Linda McMahon）讚許改革方向，但尚未明言何時恢復撥款。

目前，校方正與川普政府協商恢復資金可能性，同時也採取其他應對措施，包括維持現有薪資水準與提供自願退休誘因，以確保財政彈性並減輕人事壓力。

據悉，川普先前也將矛頭指向哈佛大學，下令凍結提供給哈佛大學的22億美元補助，該所學校也是長春藤盟校。