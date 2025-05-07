川普美國優先掀全球動盪！習近平訪俄挺普丁　CNN揭「關鍵目的」

▲習近平即將抵達俄羅斯首都莫斯科。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國國家主席習近平即將於8日抵達俄羅斯首都莫斯科，展開為期4天的國是訪問，並以「主賓」身分出席9日俄羅斯「勝利日」閱兵典禮。此行正值美中貿易戰升溫、美俄關係微妙之際，習近平與俄羅斯總統普丁藉此將展現兩國密切合作，凸顯出在美國總統川普主政下的國際局勢，如何重塑中俄戰略結盟。

根據美媒《CNN》，習近平此行旨在與普丁深化「互信」關係，並參加紀念二戰盟軍戰勝納粹德國80週年的活動。普丁日前已表明，習近平是他此次活動「最重要的佳賓」，顯示兩位領導人關係非比尋常。

除了中國領導人，出席活動的還包括巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、越南總統蘇林（To Lam）與白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）等，而中國人民解放軍儀仗隊也將參加紅場閱兵。

▲普丁曾於2024年5月16日訪問中國，與習近平會晤。（圖／路透）

為了順利舉行活動，普丁曾提議與烏克蘭達成3天停火協議，但遭烏克蘭總統澤倫斯基拒絕，並斥其為「政治表演」。俄烏戰爭至今已歷三年，烏軍近期持續對莫斯科發動無人機攻擊，造成機場短暫關閉與人員傷亡，烏方稱此舉是為反制俄軍對烏克蘭平民與能源設施的襲擊。

報導指出，習近平此次訪俄，是自俄烏戰爭爆發以來的第3次。相較去年下半年訪問，如今情勢已大不同。美中貿易衝突升溫下，中國正尋求加強與俄羅斯的經濟合作，作為美國實施高關稅與出口限制下的對策。中俄雙邊貿易額在去年創下新高，中國被視為俄羅斯面對制裁下的重要經濟命脈。

西方國家指控，中國出口可用於軍事的「雙用途」產品，協助俄羅斯延續戰爭；北京當局則聲稱這些貿易屬「正常往來」。

此外，川普主導的「美國優先」外交方針已撼動傳統國際秩序，為中俄在國際舞台上提供了更多聯手空間。

▲俄烏戰爭爆發以後，習近平將第3度訪俄。（圖／路透）

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）東亞研究室高級研究員孫韻（Yun Sun）指出，「如今中俄之間更有動力展現出穩固一致的形象！在華府政策造成全球動盪的背景下，中俄將釋出訊號：國際事務仍存在穩定與可信度，而去美國化的進程已然啟動。他們將公開呼籲對抗美國的單邊主義與霸權行徑。」

觀察人士指出，習近平此行除深化與俄國的能源與戰略合作，也試圖在對歐關係方面展現靈活空間。在美中貿易爭端與川普對歐洲盟友冷淡的背景下，若中國能在俄烏戰爭立場上釋出和平訊號，或將有助於修補與歐洲的外交裂痕。

儘管如此，多數分析仍認為，中俄關係已建立起深層的政治與經濟互相依賴，無論美國外交政策如何變化，習普兩人都不太可能輕易放棄彼此的戰略合作。中國官媒《新華社》也強調，兩國將共同推動全球治理朝著正確方向前進，致力於打造「平等有序的多極化世界」。