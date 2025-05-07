印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家

▲印度開轟巴基斯坦，附近航空亂成一團。（圖／FlightRadar24）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦6日晚間發出通知，宣布為了因應印度的空襲行動，暫時關閉北部城市拉合爾和南部沿海城市喀拉蚩的領空。這項禁飛令從美東時間下午4時30分（台灣時間7日凌晨4時30分）起生效，預計持續48小時。

根據CNN引述FlightRadar24的航班數據指出，這項飛行任務通知（NOTAM）已經影響多條航線，導致多架航班必須改道，避免飛越巴基斯坦領空，而這也影響到後續飛行計畫。

巴基斯坦當局宣布暫時關閉領空48小時，暫停拉合爾、卡拉奇、費薩拉巴德、錫亞爾科特和奎達等全國所有機場的所有國內和國際航班。而航空業消息人士也透露，伊斯蘭堡國際機場已經關閉所有航班的運營。

巴基斯坦當局建議，旅客暫時不要前往機場，民航局也強調，一旦情況穩定將會立即恢復正常航班營運。

此外，印度廉價航空靛藍航空（IndiGo）指出，受到「區域空域狀況變動」，旗下多個航點受到衝擊，包含查謨、斯利那加、阿姆利則、列城、昌迪加爾、達蘭薩拉和比卡內爾等地。另一家航空公司香料航空（SpiceJet）則透露，印度北部部分機場已暫時關閉，「復航時間尚未確定」，需等待官方另行通知。

近期印巴兩國關係再度緊張，尤其是在4月克什米爾地區發生大規模槍擊事件後局勢急遽升溫。為求安全，包括法航、漢莎等多家國際航空公司也紛紛選擇避開巴基斯坦上空飛行。

另一方面，桃園機場公司表示，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，桃園機場往返歐洲航班將有取消或延遲等異動情形，影響航班數量仍在統計中，提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，如有問題敬請洽詢航空公司。