印巴衝突關閉領空　華航長榮歐洲線10航班異動「4班轉降曼谷」

▲因應印巴衝突，華航部分飛往歐洲航班受影響。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

印度武裝部隊7日對巴基斯坦展開代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的軍事行動，巴基斯坦因此宣布關閉全國空域48小時，影響不少行經航班。根據桃園機場統計，截至今天上午，中華航空及長榮航空共有10航班受影響，提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊。

根據桃園機場統計，6日共有9航班因此更改航路，其中，中華航空飛往法蘭克福、布拉格、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦等航班均技術降落曼谷機場；長榮航空也有4航班更改航路。而7日截至目前，中華航空原訂今天上午8時10分飛往倫敦的CI81航班已取消。

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▲桃園機場受巴基斯坦影響航班。（圖／桃園機場公司提供）

中華航空指出，受印巴衝突影響，華航第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。

長榮航空表示，受到印度、巴基斯坦衝突導致空域臨時關閉影響，長榮航空5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。長榮航空持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

至於星宇航空及台灣虎航因無飛往歐洲航班，暫未受影響。