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印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

記者張方瑀／綜合報導

印度7日凌晨展開「辛多爾行動」（OPERATION SINDOOR），對巴基斯坦和巴控的查摩（Jammu）、喀什米爾等9個恐怖分子營地進行打擊，目前已知造成至少26人死亡；巴基斯坦聲稱已擊落5架印度空軍戰機，使這兩個擁有核武的對手之間的衝突大幅升級。

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度對巴基斯坦9個恐怖組織營地發動攻擊，造成至少26人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

．印度的攻擊行動

印度官員表示，這次飛彈攻擊鎖定了巴基斯坦以及巴控喀什米爾境內共9個目標；印巴雙方都分別控制著喀什米爾爭議地區的一部分。

印度強調，攻擊只針對恐怖分子設施，沒有波及平民、經濟或軍事目標；但巴基斯坦否認這說法，指控至少有6個地點的平民與清真寺遭到襲擊。

．巴基斯坦回應

巴基斯坦表示，出於自我防衛，擊落了5架印度空軍戰機與1架無人機，並宣稱其中包含法國製造的先進多用途戰機飆風（Rafale jets）。印度當局尚未證實有戰機損失，而CNN也無法獨立驗證這項說法。

．傷亡情況

巴基斯坦指出，印度的攻擊已造成26人死亡（包含兒童），另有46人受傷。印度陸軍則表示，巴基斯坦軍隊從邊境對印度實際控制的喀什米爾發射炮彈，導致3名平民喪生。

．衝突導火線

這場衝突的核心在於喀什米爾爭議地區。上個月，當地一個觀光景點遭到持槍分子襲擊，造成36人喪命，多數是印度觀光客。

印度將責任歸咎於巴基斯坦，指控該國長期以來庇護跨境發動攻擊的武裝團體；但巴基斯坦否認，並曾誓言將報復攻擊者。

．為何重要

自從印度（以印度教為主）與巴基斯坦（以穆斯林為主）在英屬印度（British India）分治後獨立，雙方已經為喀什米爾爆發三場戰爭。自1999年最後一次戰爭以來，雖然發生過多次衝突，但都未再次升級為全面戰爭。

如今升級為全面戰爭的風險極高，因為兩國軍力已大幅增強，並都擁有核武。

國際反應

美國總統川普（Donald Trump）稱對此事感到相當遺憾；美國國務院則表示，政府正密切關注事態發展。

國際社會則警告雙方避免進一步軍事行動，聯合國秘書長呼籲印巴兩國「避免爆發可能迅速失控的軍事對抗」。

中國外交部發言人強調，「我們呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。」

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