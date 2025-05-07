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傳中國殲-10C立功！　巴基斯坦擊落印度飆風戰機

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

▲掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度7日凌晨對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊，造成至少8人死亡、超過35人受傷。巴基斯坦方面則宣稱，他們擊落了5架印度戰機，其中包含3架「飆風」（Rafale）戰鬥機。另有消息指出，擊落「飆風」戰機的是中國出售給巴基斯坦的殲-10CE戰鬥機。

綜合外媒報導，巴基斯坦安全消息人士透露，在印度發動攻擊期間，巴國擊落了印軍5架戰鬥機與1架無人機，具體包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架米格-29（MiG-29）、1架蘇-30（Su-30），以及1架「赫倫」（Heron）無人機。

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

▲掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

CNN目前尚未獨立證實巴基斯坦的說法，並已向印度政府與軍方尋求回應。

最新曝光的現場照片則顯示，墜毀在印控喀什米爾的飛機殘骸上，有法國製造商的標籤。該標籤來自法國過濾設備公司 Le Bozec et Gautier，這家公司是美國專售航空過濾器的唐納森公司（Donaldson Company）旗下的法國子公司。

此外，中國媒體消息指出，疑似擊落「飆風」戰機的，是巴基斯坦空軍的殲-10CE，而非美國製的F-16戰鬥機。

中國媒體分析，在2019年印巴衝突後，美國曾拒絕巴基斯坦將F-16用於對抗印度，以免影響美印關係。分析還指出，巴國空軍的「梟龍」戰機與「飆風」之間存在性能差距，加上巴軍方先前就曾出動殲-10CE與印度空軍對峙，因此這次攻擊中，最有可能擊落「飆風」的戰機，就是中國出售的殲-10CE。

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