川普鬆口！　願在「某個時刻」降低對中關稅：中國很想做生意

▲ 川普表態可能降低對中關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中關稅戰使世界前2大經濟體幾乎停止貿易往來之際，美國總統川普4日表態，願在未來「某個時刻」降低對中國高額關稅，聲稱中方對談判釋出積極訊號，但前提是雙方必須達成「公平」協議。

《彭博》報導，美國對中國進口商品祭出145%高額關稅，中國則對美國商品課徵最高125%關稅作為反擊。這場貿易戰波及全球市場，且恐怕推高美國製造設備及服飾、玩具等民生用品價格，對雙邊經濟帶來壓力。

川普4日在美媒NBC訪談節目《與媒體見面》（Meet the Press）上說道，「我會在某個時候降低這些關稅，否則將永遠無法跟他們做生意，而他們非常想做生意」，也提及中國經濟目前面臨困境。官方公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國工廠活動陷入2023年以來最嚴重萎縮，出口訂單跌至2022年12月以來最低水準。

中國商務部2日表示，「美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」，態度似乎有所軟化，當天美股應聲上漲。川普4日受訪對此表示肯定，稱其為「積極訊號」，但重申任何協議都必須建立在公平基礎上。